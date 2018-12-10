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Nokia modellerinin satış rakamları açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.12.2018 09:21 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektöründeki yeni isimlerden biri olan HMD Global, Nokia markasının da desteği sayesinde 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde en çok telefon satan 10 şirketten biri olmayı başardı.

Nokia modellerinin satış rakamları açıklandı

Akıllı telefon sektöründe muazzam bir rekabet mevcut. Dolayısıyla böylesine sert bir rekabetin hüküm sürdüğü sektörde, sıfırdan başlayıp zirveye tırmanmak zor olabilir. Fakat HMD Global bu riskleri alarak 2016 Aralık ayında sektöre merhaba dedi.

Bir zamanların efsane cep telefonu üreticisi Nokia markasını da bünyesine katan Finli üretici, doğru uyguladığı politikalar sayesinde, sektörde hızla yükseldi.

Aynı Çinli üreticiler gibi orta segment modellere ağırlık vererek, agresif fiyat politikası üzerine yoğunlaşan HMD Global bu sayede 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 70 milyondan fazla akıllı telefon satmayı başardı.

Finli üretici tarafından verilen bilgilere göre, satış yoğunluğunun arttığı modeller 300 – 400 euro bandındaki akıllı telefonlar. Ayrıca HMD’nin en çok sattığı Nokia modeli de Nokia 6.1.

Açık konuşmak gerekirse HMD şimdiye kadar hayli başarılı bir politika izledi. Direkt olarak amiral gemisi modellerine yüklenmek yerine, uygun fiyatlı orta segment modellerle geniş kitlelere hitap etti. Muhtemelen şirketin önümüzdeki dönemdeki politikası da yine bu yönde olacaktır.

Mevcut şartlarda HMD’nin en çok telefon satan ilk 5 şirketten biri olması, şimdilik pek mümkün değil. Fakat önümüzdeki günlerde bu hiç de imkansız görünmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia HMD Global

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