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Nokia’nın uygun fiyatlı telefonu: Nokia 5.3

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kamerası ile dikkat çeken telefonun tüm özellikleri haberimizde yer alıyor.

Nokia’nın uygun fiyatlı telefonu: Nokia 5.3

HMD Global ile güçlerini birleştirdikten sonra Android telefon pazarında istikrar yakalayan Nokia, uzun bir süredir karşımıza yeni bir telefon ile çıkmıyordu. Nokia, bugün ise sürpriz bir şekilde Nokia 5.3 modelini tanıttı. Giriş seviyesinde yer alan telefon bakalım bizlere neler sunuyor?

İŞTE NOKİA 5.3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Telefonda 6.55 inç büyüklüğünde 720 x 1600 çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Gücünü Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 665 yonga setinden alana telefonun 4 GB RAM ve 6 GB RAM’li sürümleri de bulunuyor.

64 GB dahili depolama birimini microSD kart ile 512 GB’a kadar artırma imkanı sunan telefon kamera konusunda segmentinin hakkını sonuna kadar veriyor. Telefonun arka bölümünde 13 Megapiksel f/1.8 diyafram ana kamera + 5 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel makro lensli kamera kurulumu yer alıyor.

Ön tarafta damla çentikli 8 Megapiksel f/2.0 diyafram ön kameraya yer veren firma, bu modelinde Android 10 işletim sistemi ve 10W şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya kullanıyor.

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