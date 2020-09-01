Nokia Power Earbuds Lite geliyor

Artık kablolu kulaklık devrinin yavaş yavaş kapandığını söyleyebiliriz. Apple’ın iPhone 7 ile eş zamanlı olarak tanıttığı AirPods ciddi anlamda bir devrimin başlangıcı oldu. Keza Apple’ın ardından pek çok akıllı telefon üreticisi kablosuz bluetooth kulaklıklar için ciddi adımlar atmaya başladı.

Aslında AirPods’tan önce de bluetooth kulaklıklar vardı. Lakin bunlar müzik dinlemek yerine daha çok dışarıda telefonla konuşmak için kullanılan ve tek kulağa takılan türdendi.

Şimdi çıkan kablosuz kulaklıklar ise kablolu kulaklıkların yaptıklarını ve daha fazlasını yapabilmek için tasarlanıyor. Nitekim Nokia’nın önümüzdeki günlerde tanıtacağı Power Earbuds Lite da bu kulaklıklardan biri.

NOKİA IFA'DA SADECE POWER EARBUDS LİTE'I TANITMAYACAK

Bilindiği üzere Nokia’nın Power Earbuds kulaklığı halihazırda 90 euro gibi bir fiyattan satılmakta. Lite versiyon ise muhtemelen daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacaktır. Power Earbuds Lite hakkında bildiğimiz tek bilgi ise cihazın Bluetooth 5.1 teknolojisini desteklediği.

Muhtemelen kulaklık hakkındaki diğer bilgiler HMD Global’in 3 Eylül’de gerçekleşecek olan IFA gösteriminde ortaya çıkacak. HMD Global bu etkinlikte Nokia 2.4, 3.4, 6.3 ve 7.3 modellerini tanıtacak. En azından şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler bu yönde.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Son çıkan Nokia modellerinin büyük bir çoğunluğu ülkemizde satışa sunulmadı.

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