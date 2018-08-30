Nokia PureView ile yeniden şahlanacak!

Nokia, PureView teknolojisi ile döneminde kamera sektöründe büyük başarılara imza atmıştı. 41 Megapiksel çözünürlüklü Nokia 808 PureView ile devrim yaratan firma, Microsoft’a satılmasının ardından batma noktasına gelmişti. HMD Global ile Android’e geçen ve tekrardan şahlanan Nokia, şimdi de kaybettiği PureView teknolojisini geri almak için kolları sıvadı.

Microsoft’tan PureView lisans haklarını satın alan HMD Global, 2019 yılında tanıtacağı Nokia modellerinde bu teknolojiye yer verecek.

Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 925, Nokia Lumia 928, Nokia Lumia Icon, Nokia Lumia 830, Nokia Lumia 930, Nokia Lumia 1020, Nokia Lumia 1520, Microsoft Lumia 950 ve Microsoft Lumia 950 XL modellerinde yer alan PureView’in yeni Nokia modellerinde de yer alacak olması rakiplerini şimdiden korkutacak gibi görünüyor.

Nokia’nın PureView teknolojisi ile 2019 yılında üç kamera kurulumuna geçmesi bekleniyor. Bu kameraların toplam çözünürlüğünün 60 Megapiksel ve üzerinde olacağı da söyleniyor. Bakalım Nokia, kamera konusunda önümüzdeki yıl rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyecek?

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