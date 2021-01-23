Nokia Quıcksilver, Android 11 ile geliyor

Geekbench’de yer alan bilgilere göre bir dönem iflasın eşiğine gelen Nokia’nın tam adı “HMD Global Quicksilver” olarak gözüken yeni akıllı telefonu 5G destekleyecek. Merakla beklenen cihaz ayrıca Snapdragon 690 yonga setine sahip olacak.

Geekbench’de tek çekirdekli performansta 471 puan, çok çekirdekli performansta ise 1.500 puan alan Quicksilver’ın, spekülasyonlara göre iki hafta önce ortaya çıkan Nokia 6.3/6.4 cihazı olduğu söyleniyor.

Geekbench’deki sonuçlara göre Quicksilver, 2020’nin ikinci yarısında yayınlanan Android’in son sürümü Android 11’i destekleyecek. Cihaz 6GB RAM’e sahip olacak. Daha önce ortaya çıkan söylentilere bakılırsa Nokia 6.3/6.4, 16MP selife kameralı ve 6,45″ damla çentikle gelmesi bekleniyor. Söylentilere göre arka tarafta 4 kamerayla gelmesi beklenen Quicksilver, 24MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı kamerası, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöre sahip olacak.

Tabii ki bu bilgilerin hepsi ortaya çıkan Geekbench testine dayanıyor. HMD Global Quicksilver hakkında ortaya çıkan bilgiler şimdilik bu kadar. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi duyurudan önce Nokia’nın bu yeni cihazı Quicksilver hakkında daha fazla bilgi edindiğimizde, daha net bilgilere sahip olacağız.

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