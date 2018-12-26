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Nokia TA-1124 özellikleri nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

Nokia’nın 2019’daki giriş seviyesi telefonu olması beklenen Nokia TA-1124 özellikleri ile karşımıza çıktı. Uygun fiyatlı Nokia TA-1124’ün özellikleri haberimizde yer alıyor.

Nokia TA-1124 özellikleri nasıl olacak?

Nokia, giriş ve orta segmenti 2019 yılında da domine edecek gibi görünüyor. Üst segmente fazla odaklanmayan firmanın, önümüzdeki yıl tanıtacağı uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonunun özellikleri bugün sızdı. TA-1124 koda adlı bu telefon, giriş seviyesi olmasına rağmen kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak.

Android sürümleri konusunda titiz davranan ve yeni çıkardığı telefonları Android’in güncel sürümü ile sunan Nokia, TA-1124 ile taviz vermeyecek. Uygun fiyatlı TA-1124; 2 GB RAM LPDDR3 RAM, 32 GB dahili depolama birimi ve 8 Megapiksellik ön kamera ile gelecek.

Telefonun arka bölümünde ise 13 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera kurulumu yer alacak. 5.99 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olacak olan TA-1125, Snapdragon 439 Mobile Platform‘dan gücünü alacak.

2019’un ilk çeyreğinde resmen tanıtılması beklenen telefonun 150 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Ülkemizde satılırsa 800 TL ila 900 TL fiyat aralığında olmasını beklediğimiz telefon, giriş seviyesinde rakiplerine soğuk terler döktürecek gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia TA-1124 teknoloji

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