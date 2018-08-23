Nokia'nın tekrardan şaha kalkmasında büyük rol oynayan Nokia X5 ve X6'nın yeni modeli X7, sonunda yüzünü gösterdi. Anlaşılan Nokia, X5 ve X6'da yakaladığı başarıyı X7'de de devam ettirmeye kararlı.

HMD, Nokia X5 ve X6‘nın Çin‘de çok iyi satılmasından sonra gözünü yeni X modeline çevirmiş durumda. Global pazar için de çıkardığı X serisinin son üyesi X7, tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ortaya çıkan görsel, HMD’nin bir sonraki akıllı telefonunun Nokia 5.1 Plus modelinde bulunana benzer bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Nokia X7’nin ön panelini gösteren bir fotoğraf, doğrudan Çin’den paylaşıldı.

Nokia X7 kendisini gösterdi!

Görünüşe göre Nokia X7, Nokia 6.1 Plus'ta yer alan küçük bir çentik yerine, Nokia 5.1 Plus‘taki gibi büyük bir çentik ile gelecek. Ortaya çıkan bu fotoğraftan başka, X7 hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

Fakat önceki sızıntılar, telefonun Snapdragon 710 işlemci içerme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Henüz telefonun ne zaman tanıtılacağını bilmiyoruz. Ancak sızıntılara göre X7, 2019'dan önce görücüye çıkmayacak.

Kaynak: Teknolojioku

