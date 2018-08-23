HABER

Nokia X7 kendisini gösterdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

Nokia X5 ve X6'nın yeni modeli X7, sonunda yüzünü gösterdi.

Nokia X7 kendisini gösterdi!

Nokia'nın tekrardan şaha kalkmasında büyük rol oynayan Nokia X5 ve X6'nın yeni modeli X7, sonunda yüzünü gösterdi. Anlaşılan Nokia, X5 ve X6'da yakaladığı başarıyı X7'de de devam ettirmeye kararlı.

HMD, Nokia X5 ve X6‘nın Çin‘de çok iyi satılmasından sonra gözünü yeni X modeline çevirmiş durumda. Global pazar için de çıkardığı X serisinin son üyesi X7, tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ortaya çıkan görsel, HMD’nin bir sonraki akıllı telefonunun Nokia 5.1 Plus modelinde bulunana benzer bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Nokia X7’nin ön panelini gösteren bir fotoğraf, doğrudan Çin’den paylaşıldı.

Nokia X7 kendisini gösterdi!

Görünüşe göre Nokia X7, Nokia 6.1 Plus'ta yer alan küçük bir çentik yerine, Nokia 5.1 Plus‘taki gibi büyük bir çentik ile gelecek. Ortaya çıkan bu fotoğraftan başka, X7 hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

Fakat önceki sızıntılar, telefonun Snapdragon 710 işlemci içerme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Henüz telefonun ne zaman tanıtılacağını bilmiyoruz. Ancak sızıntılara göre X7, 2019'dan önce görücüye çıkmayacak.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Overwatch ücretsiz oluyor!Overwatch ücretsiz oluyor!
Nikon Z 6 ve Z 7 aynasızları tanıttıNikon Z 6 ve Z 7 aynasızları tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nokia Nokia X5

En Çok Okunan Haberler

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Diğer Haberler
Apple hackerına hapis cezası!

Apple hackerına hapis cezası!

Overwatch ücretsiz oluyor!

Overwatch ücretsiz oluyor!

Nikon Z 6 ve Z 7 aynasızları tanıttı

Nikon Z 6 ve Z 7 aynasızları tanıttı

Xiaomi'den büyük başarı!

Xiaomi'den büyük başarı!

LG V40 ThinQ sızdırıldı!

LG V40 ThinQ sızdırıldı!

Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!

Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.