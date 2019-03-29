Nokia X71 modeli 48MP kameraya sahip olacak

Bu aklı telefon modeli; kamera özelliği ile değerlendirildiğinde üst segment bir cep telefonu olarak görülebilirken, işlemci bakımından biraz düşük kalabiliyor. Nokia, son çıkardığı ürünü olan Nokia 8.1’den sonra bu modelle birlikte önemli bir adım atmış olacak.

Haftaya piyasaya çıktığında, detaylarını görme imkanımızın olacağı bu HMD Global ürününde, çentikli tasarım kullanıldı. Böylece Nokia akıllı telefon pazarında, önemli bir yer edinmeye devam edeceğini gösterdi.

Ayrıca 48MP kaliteye sahip X71, aynı zamanda 120 derece geniş açı ile çekim yapabiliyor. Bu özelliğini ise, Zeiss lense sahip olmasına borçlu. Ayrıca işlemci olarak da Snapdragon 710 çip seti bulunduracağı tahmin ediliyor.

Her ne kadar kesin olmasa bile, 6.22 inç geniş ekran ve full HD+ oldukça yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa bile beklentilerin, çoğunlukla gerçekleşeceği düşünülüyor. Nokia X71 modeli ile ilgili tüm gelişmeleri, donanım günlüğü üzerinden takip edebilirsiniz.

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