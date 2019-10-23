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Nokta Tiyatro ekibi, çocukları düşündürdü, yetişkinleri güldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak ilçesinde belediye tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında ücretsiz tiyatro gösterisi etkinliği düzenlendi.

Hudayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesinde belediye tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında ücretsiz tiyatro gösterisi etkinliği düzenlendi. Ünlü oyuncu Abdullah Şahin ve Nokta Tiyatro Grubu, önce çocuklara 'Biz Robot değiliz' oyunuyla internet ve teknoloji bağımlılığının zararlarını anlattı, sonra yetişkinler için 'Hanım ben şöhret oluyorum' adlı komedi oyununu sahneledi.
Çatak ilçesindeki ilk gösterim, Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda 5- 12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yapıldı. Oyuncu Abdullah Şahin ve Nokta Tiyatro Grubu, 'Biz Robot değiliz' oyunuyla çocuklara internet ve teknoloji bağımlılığının zararlarını anlattı. Akşam saatlerinde ise yetişkinlere yönelik, 'Hanım ben şöhret oluyorum' adlı komedi oyunu sahnelendi. Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, izlediği tiyatro gösterisinin ardından Nokta Tiyatro ekibine çiçek verererek teşekkür etti. Kaymakam Çeçen, "İlçemizde sosyal etkinliklerin kısıtlı olması nedeniyle, öğrencilerimiz, vatandaşlarımız için bu tür aktivitelerin yapılması, bizleri mutlu ediyor. Umarım ilerleyen zamanlarda bu tarz etkinlikler devam eder" dedi.
Sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe de oyunu büyük keyifle izlediklerini ve bu tür etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini belirtti. Oyuncu Abdullah Şahin ise belediye yetkililerine teşekkür ederek, "Bizleri buraya getirip sizler ile buluşturan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’a teşekkür ediyorum. Ülkemizin adeta saklı cennet bahçesi doğa harikası Çatak’ta bulunmaktan son derece mutluyuz. Tiyatro seyirciyle güzel, seyirciyle anlam kazanır. Bugünümüzü anlamlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunu Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Savcı Hümeyra Yar, Hakim Merve Hilal Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi.

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