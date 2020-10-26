Nord'a kardeş geldi: OnePlus Nord N10 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus Nord N10 5G özellikleri ile daha önce sızıntılarda karşımıza çıkmıştı. OnePlus'ın OnePlus Nord'tan sonraki orta segment telefonu olacağı söylenen OnePlus Nord N10 5G, sonunda gerçek oldu. OnePlus, yaptığı duyuru ile OnePlus Nord N10 5G'yi resmen görücüye çıkardı.

ONEPLUS NORD N10 5G ÖZELLİKLERİ

OnePlus Nord N10 5G özellikleri arasında 6,49 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran yer alıyor. Bu ekran OnePlus Nord gibi sol üstte yer alan delikli bir ekran tasarımına sahip. Ekranın deliğinde 16 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Telefon gücünü Snapdragon 690 işlemcisinden sağlıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tabi ki microSD kart desteği ile depolama alanı arttırılabiliyor. N10 5G'nin parmak izi okuyucusu, ekranın altında veya telefonun yanında değil, bir klasik olarak arkasında konumlanıyor.

OnePlus Nord N10 5G'nin arka kamera kurulumu ise 4 kameradan oluşuyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP monokrom kamera olarak sıralanıyor. Telefon, 5G desteği ile geliyor ve 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pile sahip.

ONEPLUS NORD N10 5G FİYATI

OnePlus Nord N10 5G fiyatı 329 pound olarak belirlendi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

