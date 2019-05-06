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Nordik ülkelerinden gelen turist sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "2018'in ilk dört ayı ile bu yılın ilk dört ayını karşılaştırdığımızda İsveç'ten Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 42'lik, Norveç'ten yüzde 87'lik, Danimarka'dan yüzde 18'lik ve Finlandiya'dan da yüzde 14'lük bir artışımız var"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu yılın ilk dört aylık rakamlarına göre İsveç'ten Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 42'lik, Norveç'ten yüzde 87'lik, Danimarka'dan yüzde 18'lik ve Finlandiya'dan yüzde 14'lik bir artış yaşandığını bildirdi.

Fahri konsoloslarla yapılacak toplantı için Antalya'ya gelen Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren ile Finlandiya Maslahatgüzarı Pekka Voutilainen Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Karaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, 4 ülkenin elçilerini Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Nordik ülkeleri için turizm açısından Antalya ve Alanya'nın önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"2016 krizinden önce Antalya'ya Nordik ülkelerinden yaklaşık bir milyon turist geliyordu. Kriz sonrasında bu rakam 300 binlere kadar düşmüştü. 2018'in ilk dört ayı ile bu yılın ilk dört ayını karşılaştırdığımızda İsveç'ten Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 42'lik, Norveç'ten yüzde 87'lik, Danimarka'dan yüzde 18'lik ve Finlandiya'dan da yüzde 14'lük bir artışımız var. Rakamların 2016 yılı öncesine hızlı bir şekilde ulaşmasını arzu ediyoruz."

Turizm sektöründe Nordik ülkelerinden seyahatlerin yükselişte olduğunu ifade eden Karaloğlu, bu durumun Türkiye ve Antalya için de önemli olduğunu bildirdi.

Antalya'da sadece kıyı turizminin ön planda olmadığını, kentin muhteşem bir doğaya da sahip olduğunu belirten Karaloğlu, şelaleleri, kanyonları da öne çıkaran bir politika izlemeye başladıklarını kaydetti.

- Antalya yılda 6,5 milyon ton yaş sebze ve meyve üretiyor

Vali Karaloğlu, Antalya'da turizm sektörünün yanı sıra tarımın da önemli olduğuna işaret etti. Ülkeler arasındaki ticaret hacimlerinde yaş sebze ve meyvenin önemli bir ihracat kalemini oluşturduğunu dile getiren Karaloğlu, "Antalya yılda 6,5 milyon ton yaş sebze ve meyve üretir. Bunun büyük çoğunluğunu da ihraç eder. Hedef pazarlarımızdan bir tanesi de Nordik ülkeleri." diye konuştu.

Antalya'da tropikal meyveler konusunda da çok önemli gelişmelerin olduğunu ifade eden Karaloğlu, özellikle Alanya'da neredeyse bütün tropikal meyvelerin üretildiğini söyledi.

Bu arada Danimarka Büyükelçisi Olling, tarım konusunda iş birliğine hazır olduklarını bildirdi. Kendisinin de Antalya'nın meyvelerini çok beğendiğini dile getiren Olling, "Özellikle alıyorum ve çok hoşuma gidiyor." dedi.

İsveç Büyükelçisi Hellgren da turizmde sürdürülebilirlik ve çevrenin önemli olduğunu belirtti.

Büyükelçiler, Karaloğlu başta olmak üzere tüm Müslümanların ramazan ayını kutladı.

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