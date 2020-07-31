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NordVPN: Türkler VPN’e akın ediyor

31.07.2020 15:48 | Son Güncelleme

NordVPN, sosyal medya yasasının yürürlüğe girdiği Türkiye’de, internet erişim engellerinin aşılmasını sağlayan VPN hizmetlerine olan talebin bir gecede yüzde 20 arttığını açıkladı.

Sanal Özel Ağ (VPN) hizmeti veren NordVPN, sosyal medya yasasının yürürlüğe girdiği Türkiye’de, internette erişim engellerinin aşılmasını sağlayan hizmetlerine ilginin arttığını duyurdu.

Dünyanın en tanınmış şirketlerinden NordVPN, Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile ilgili bir açıklama yaptı.

“Türkler kendilerini VPN ile donatıyor”

Açıklamada, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması ya da tamamen erişime kapatılması planının başarıya ulaştığına” dikkat çekildi.

Bunun VPN hizmetlerine talebin artmasına yol açtığına işaret edilen açıklamada, “Türkler VPN hizmetlerine akın ediyor” ifadelerine yer verildi.

NordVPN, hizmetlerine Türkiye’den gösterilen ilginin sadece bir gecede yüzde 20 oranında arttığına dikkat çektiği açıklamasında, “Türkiye sosyal medyaya sansür uyguluyor. Buna karşın Türkler kendilerini VPN ile donatıyor” ifadelerine yer verdi.

“Turistler Türkiye planlarını gözden geçirebilir"

Şirketin Kurumsal İletişim Yöneticisi Laura Tyrell, hükümetlerin internette denetimi, kısıtlamaları ya da baskıyı artırdıkları dönemlerde VPN gibi hizmetlere ilginin arttığını, Türkiye’de de benzer bir artış kaydedilmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin internet sansüründe Çin’in izinden gitmekte olduğuna dikkat çeken Tyrell, Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 11,3' ünün turizm gelirlerine dayandığını, turistlerin ise gittikleri ülkelerde internet sınırlamalarıyla karşılaşmak istemediklerini belirtti.

Tyrell, “Şayet sosyal medya şirketleri hükümetin taleplerine uyarsa, o zaman turistler alışkın oldukları hizmetlere erişemeyebilir. Bu bile, Türkiye’yi ziyaret planlarını gözden geçirmelerine yol açabilir” diye konuştu.

"Demokrasiye zarar veriyor”

“İnternet özgürlüğü, ifade özgürlüğü kadar önemli” açıklamasını yapan Tyrell, internete getirilen kısıtlamaların sadece ekonomiye değil, demokrasiye de zarar verdiğini, bilgi edinme hakkının korunmasını sağlayan gazetecilerin görevlerini yapmalarını da tehlikeye attığını kaydetti.

Türkiye’de “sansür” tartışmalarına ve muhalefetin yoğun itirazlarına yol açan 9 maddelik sosyal medya düzenlemesi dün AKP ve MHP’nin oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Resmi Gazete’de yayımlanan yasa yürürlüğe girdi.

DW/ DA, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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