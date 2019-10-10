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Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

Ünlü rapçi Norm Ender, Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı konu alarak paylaşım yaptı, sosyal medyayı salladı.

Rap dünyasına hızlı bir geri dönüş yapan Norm Ender, zaman zaman şarkılarıyla gündeme gelmenin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla olay oluyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasını duyurmasıyla ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından destek vermiş, kahraman Mehmetçik'in yanında olduğunu bildirmişti.

Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destekÜnlülerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

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Ünlü isimlerin harekata destek vermesinin yanı sıra sosyal medyada bazı kişilerin 'Savaşa hayır' demesi tepkilere neden olmuştu. Ünlü rapçi Norm Ender de bunun üzerine sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu ve olay oldu.

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Norm Ender, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

''#BarışPınarıHarekatı'nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Ordumuz yürüdüğü zaman hemen savaşa hayır yazanlar, keşke terör örgütleri eylem yaparken, emperyalistler ülkemizi tehdit ederken böyle duyarlar gösterebilse! Biz savaşı değil, ülkemizi seviyoruz!''

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Norm Ender'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken paylaşımıyla sosyal medya sallandı ve Ender, Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Norm Ender Barış Pınarı Harekatı

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