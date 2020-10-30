Norm Ender’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hiç çıplak...’

İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan ve YouTube’un en sevilen Late Night programlarından bir tanesi olarak geçen İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü rapçi Norm Ender’in açıklamaları büyük ses getirdi. Programın sunucu İbrahim Selim’in sorduğu tüm sorulara içtenlikle cevap veren Norm Ender, özel hayatına dair hiç bilinmeyen detayları ilk kez paylaştı.

‘HİÇ ÇIPLAK GÜNEŞLENMEDİM’

Aynanın karşısına geçtiğinde kendini sürekli eleştirdiğini ifade eden Norm Ender ilginç bir açıklamaya imza attı. Güneşlenirken utandığını belirten ünlü rapçi, “Hiç çıplak güneşlenmedim ama özeniyorum. Kimsenin olmadığı tropik adalarda belki yapabilirim” diye konuştu.

‘BİLET ALARAK GİRDİM’

İzmir’de doğan Norm Ender, gençlik yıllarında başına gelen bir anısı paylaştı. 18 yaşındayken sahne aldığı mekana giremediğini anlatan Norm Ender kahkaha tufanı yarattı. Ender, “İzmir’de bizim yaptığımız bir organizasyondaki kapıda görevli olan kişiler beni tanımadı. Görevlileri ikna etmek için posterde yer alan fotoğraflarımı bile gösterdi. Ancak kimseyi ihan edemeyince bilet alarak içeriye girdim” dedi.