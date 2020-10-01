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Norm Ender’in Edis çıkışı şaşırttı! ‘Daha popüler bir adamım’

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Norm Ender ‘Konu Kilit’ şarkısında adı geçen popçu Edis Görgülü hakkında şaşırtan açıklamalara imza attı. Şarkısında Edis Görgülü’ye yer vermesinin nedenini ünlü rap müzik sanatçısı ilk kez paylaştı.

Norm Ender’in Edis çıkışı şaşırttı! ‘Daha popüler bir adamım’

Norm Ender lakabıyla bilinen Ender Eroğlu isimli rap sanatçısı şarkısında seslendiği Edis Görgülü’ye bir kez daha taş attı. Okan Bayülgen’in sunduğu ‘Okan Bayülgen İle Nokta’ programına konuk olan Norm Ender şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Norm Ender ‘Konu Kilit’ şarkısında geçen “Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?” sözünü açıkladı. Norm Ender’in sert sözlerinin sonrasında sevilen popçunun tepkileri merak konusu olmaya başladı.

‘EDİS’TEN DAHA POPÜLERİM’

norm ender

Şarkılarında sürekli diss atmasıyla tanınan Norm Ender yeni parçalarında da bu durumun devam edeceğini belirtti. Rap müziğin popülerleşmesinden sonra insanların bu alana yönelmesini eleştiren Norm Ender, “Aslında hiciz dediğimiz şeye biz rap dünyasında diss diyoruz. Ben Edis’in popülerliğinden faydalanarak şarkı yapmadım. Zaten Edis’ten daha popüler bir adamım. Kalkıp neden ondan faydalanayım? Edis, anlatmak istediğimi güzel tarif eden bir figür. Çünkü kendisi yapmış olduğu müziği, rap tuttuktan sonra bırakıp rap şarkılarına yöneldi. Anlatmak istediğim popüler kültür olayı tamamen bu. İnsanın kendi ürettiği bir şeyin popüler olması başka bir şey, popüler olan bir şeye kendini dönüştürmesi başka şey” dedi.

Norm Ender’in Instagram’daki yeni şarkısının videosu 182 milyon izlendi! Norm Ender kimdir? Norm Ender İhtiyacım Yok sözleri!Norm Ender’in Instagram’daki yeni şarkısının videosu 182 milyon izlendi! Norm Ender kimdir? Norm Ender İhtiyacım Yok sözleri!
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