Norm Ender: Şapka düştü kel göründü

Rap müziğe attığı disslerle damga vuran Norm Ender, Gayrettepe'de bulunan bir gece kulübünde sahne aldı. Mekanın korumaları arka kapıdan çıkan Norm Ender'in görüntülenmesine başta engel olmaya çalıştı. Anca sahneden yeni indiğini söyleyen ünlü rapçi, magazin muhabirlerini geri çevirmeyerek tüm sorulara yanıt verdi.

"BUNLAR ŞOV DÜNYASINDA OLAN ŞEYLER"

Norm Ender son olarak Demet Akalın'la ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti. Gelen soru üzerine ünlü rapçi, "Bir şey yok. Bunlar şov dünyasında olan şeyler." dedi.

"CİDDİYE ALMADIM!"

Norm Ender, rap müziğin diğer ünlü isimleri Killa Hakan, Ceza, Ezhel, Ben Fero'nun beraber seslendirdiği Fight Kulüp şarkısıyla kendisine gönderme yapıldığını iddia etmiş, Killa Hakan bunun üzerine Norm Ender'i üstü kapalı tehdit etmişti. Konunun hatırlatılması üzerine Norm Ender, "Yok ya önemli bir şey değildi. Tamamen şovun içerisinde olan bir şey. Ciddiye alınacak bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"ŞAPKA DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ"

Daha sonra muhabirler, "Rap müzik, pop müziği geçti şeklinde yorumlar için ne demek istersiniz?" diye sordu. Norm Ender, "Zaten bu dünyada böyleydi. 20 sene sonra bize geldi. Rap müzik dijital ortamda zaten pop müziği çoktan geçmişti. Beklenen oldu. Şapka düştü, kel göründü" dedi.

