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Normal bel ağrısı sandı, ayna karşısına geçince şaşkına döndü! 'Vücudumun eğri olduğunu fark ettim'

01.05.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 16 yaşındaki Aziz Koray Diş, geçirdiği bisiklet kazası sonrası vücudundaki eğriliğin arttığını ve yaraların olduğunu fark edince durumu ailesiyle paylaştı. Kemiğin iyi huylu tümörü teşhisi konulan Diş, 2 ay sonra sağlığına kavuştu. Diş, ''İlk önce ağrılarım olmuştu ama normal bel ağrısı diye pek umursamamıştım. Sonra bisikletle bir kaza geçirdim ve ayna karşısında yaralarıma bakarken vücudumun eğri olduğunu fark ettim'' diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Normal bel ağrısı sandı, ayna karşısına geçince şaşkına döndü! 'Vücudumun eğri olduğunu fark ettim'

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Aziz Koray Diş, geçirdiği bisiklet kazası sonrası vücudundaki eğriliğin arttığını fark edince durumu ailesiyle paylaştı. Birçok hastane gezen ancak teşhis konulamayan genç, kentteki başka bir hastanede sağlığına kavuştu.

Adapazarı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Aziz Koray Diş, 2021 yılının kasım ayında dengesini kaybederek bisikletten düşüp yaralandı. Geçirdiği hafif kaza sonrasında hastaneye gitmeyen Aziz Koray Diş, düştükten sonra vücudunda oluşan yaralara bakmak için aynanın karşısına geçince şok oldu. Vücudundaki eğriliği fark ederek annesine söyleyen ve sonrasında hastane hastane gezen Aziz Koray Diş’e bir türlü doğru teşhis konulamadı.

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Umudunu kaybetmek üzere olan genç, son olarak başka bir hastaneye başvurdu. Doç. Dr. Alauddin Kochai'nin yaptığı muayene sonrasında tüm tetkikleri yeniden yapılan 16 yaşındaki Aziz Koray Diş’e Osteoid Osteoma ismi verilen kemiğin iyi huylu tümörü teşhisi konuldu. Yapılan ilk tetkiklerin ardından 25 gün boyunca hastanede kalan Aziz Koray Diş, burada ameliyat için hazırlandı. 22’nci gün ameliyata alınan ve omuriliğindeki tümörün alınması için yapılan operasyon sonrası 2 günde ayağa kalkan Aziz Koray Diş, ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra tamamen sağlığına kavuştu.

''BU EĞRİLİĞİN İYİ HUYLU TÜMÖR OLDUĞUNU BELİRLEDİK''

Aziz Koray Diş’in sosyal hayatını da etkileyecek dereceye gelen eğriliğinin tespiti sonrasında hızlıca tedavi sürecine geçildiğini belirten Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Alauddin Kochai, “Aziz’in bize geldiğinde ciddi bir eğriliği vardı ve bu eğriliğin kaynağı bir türlü bulunamamıştı. Burada gerekli tetkikleri yaparak bu eğriliğin iyi huylu tümör olduğunu belirledik ve buna yönelik yaptığımız cerrahi sonrasında sağlığına kavuştu ve 2 ay içerisinde tamamen sağlığına kavuştu” dedi.

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''YARALARIMA BAKARKEN VÜCUDUMUN EĞRİ OLDUĞUNU FARK ETTİM''

2 ay içerisinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aziz Koray Diş, “İlk önce ağrılarım olmuştu ama normal bel ağrısı diye pek umursamamıştım. Sonra bisikletle bir kaza geçirdim ve ayna karşısında yaralarıma bakarken vücudumun eğri olduğunu fark ettim. Sonra anneme göstererek durumu anlattım. O şekilde hastane serüvenimiz başladı. Birkaç tane hastane gezdim ve doğru bir teşhis konulamadı. Daha sonra Doç. Dr. Alauddin Kochai beni 25 gün içerisinde tedavimi yapıp yolladı. 2 ay sonra tamamen sağlığıma kavuştum” diye konuştu.

''UMUDUNUZU YİTİRMEYİN''

Son kontrolünde hastalık ve tümörle ilgili hiçbir bulguya rastlanılmayan ve tamamen sağlığına kavuşan Koray Diş, “Hastalığım teşhis edilemediği için umudumu yitirmiştim ancak yitirmemek gerekiyormuş. Her şeyin bir çaresi varmış. Umudunuzu yitirmeyin, ben yitirmedim kazandım; siz de kazanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

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''ÇARE ARIYORDUK''

Oğlunun hastalığına yaklaşık 1 buçuk yıldır çare aradıklarını ve hastane hastane gezdiklerini aktaran anne Kadriye Akça ise, “Oğlum için yaklaşık 1 buçuk yıldır çare arıyorduk. Özel hastanelerde gezdik, skolyoz diyerek bir hayli masraf ettirdiler ancak sonuç alamadık ve hastalık daha da fazla ilerledi. Daha sonra bu hastane ile görüşerek durumu anlattık. Hemen yatış verdi ve tekrar bütün tahlilleri yaparak teşhisi koydu. Sonra da ameliyat sonrasında çocuğumun ağrıları 2 gün içerisinde geçti. Evimize gittikten sonra daha da iyileşti, şimdi hastalıktan hiçbir eser kalmadı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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