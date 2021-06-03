Normal bir gözde ani görme kaybı oluşabilir mi? Ani görme kaybı nelere işaret eder?

Normal olan bir gözde ani görme kaybı pek çok nedene bağlı gelişebilmektedir. Bu sebepler içinde damarsal problemler özellikle göze gelen kanın taşındığı arter tıkanıklıkları başlıcalarındandır. Çok sık olarak karşılaşılmasa da dakikalar içinde tedavi edilmesi gerekliliği ile özel öneme sahiptir. Genelde kalp ve damar hastalıkları olan kişilerde sık olarak rastlanılan bu durum gözün retina tabakalarını besleyen damarın bir pıhtı ile tıkanması neticesinde göz retina tabakasında iskemi ve sonrasında doku ölümü ve ciddi görme kayıpları meydana getirmektedir.

Dakikalar içinde damarın yeniden açılması mümkün olursa sekelsiz iyileşme sağlanabilmektedir. Bu durumdan daha sıklıkla görülen ancak çoğunlukla lokalize olarak karşılaştığımız diğer bir damar tıkanması durumu retina ven tıkanıklıklarıdır. Bu gibi durumlarda hastaların göz arkası retina tabakalarında yaygın kanama sonucu görme bozuklukları meydana gelmektedir. Takip ve tedavi ile sorun çoğunlukla düzelebilmektedir. Bu hastalarda kalp damar sistemi kontrolleri, hipertansiyon açısından takip, boyun arter tıkanıklıkları açısından inceleme önermekle birlikte günde 1 kere alacakları kan sulandırıcı haplar sayesinde koruyucu önlemler alınabilmektedir.