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Normal bir gözde ani görme kaybı oluşabilir mi? Ani görme kaybı nelere işaret eder?

03.06.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz hastalıkları içinde acil olanları olarak sıralamak istediğimizde ani görme kayıpları en özel yere sahiptir. Çünkü en kısa sürede tedavinin yapılması ile sekelsiz sorunsuz iyileşme sağlayabildiğimiz gibi geç tedavi ile ciddi görme sorunları oluşabilmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.

Normal bir gözde ani görme kaybı oluşabilir mi? Ani görme kaybı nelere işaret eder?

Normal olan bir gözde ani görme kaybı pek çok nedene bağlı gelişebilmektedir. Bu sebepler içinde damarsal problemler özellikle göze gelen kanın taşındığı arter tıkanıklıkları başlıcalarındandır. Çok sık olarak karşılaşılmasa da dakikalar içinde tedavi edilmesi gerekliliği ile özel öneme sahiptir. Genelde kalp ve damar hastalıkları olan kişilerde sık olarak rastlanılan bu durum gözün retina tabakalarını besleyen damarın bir pıhtı ile tıkanması neticesinde göz retina tabakasında iskemi ve sonrasında doku ölümü ve ciddi görme kayıpları meydana getirmektedir.

Dakikalar içinde damarın yeniden açılması mümkün olursa sekelsiz iyileşme sağlanabilmektedir. Bu durumdan daha sıklıkla görülen ancak çoğunlukla lokalize olarak karşılaştığımız diğer bir damar tıkanması durumu retina ven tıkanıklıklarıdır. Bu gibi durumlarda hastaların göz arkası retina tabakalarında yaygın kanama sonucu görme bozuklukları meydana gelmektedir. Takip ve tedavi ile sorun çoğunlukla düzelebilmektedir. Bu hastalarda kalp damar sistemi kontrolleri, hipertansiyon açısından takip, boyun arter tıkanıklıkları açısından inceleme önermekle birlikte günde 1 kere alacakları kan sulandırıcı haplar sayesinde koruyucu önlemler alınabilmektedir.

BÜYÜK BİR ORANDA DİYABET HASTALARINDA GÖRÜLÜYOR

Ani görme kaybı yapan diğer nedenler içinde akut vitre kanamalarını sayabilmekteyiz. Çoğunlukla diyabet hastalarında bazen ise hipertansiyon hastalarında gözlediğimiz bu durum retina damarlarından birisinin kanaması ve vitre denilen göz içi jel tabakasına kan birikmesi ile oluşmaktadır. Aslında ani olmayan hastanın farketmesi saatler veya günler alabilen ancak hastalığın görme merkezine ilerlemesi ile ani görme kaybı olarak hissedilen diğer bir durum ise retina dekolmanıdır. Bu göz probleminde göz retina tabakalarının çok farklı sebeplerle yırtılması, birbirinden ayrılması ile görme bozulmaktadır. Ancak burada problem görme merkezi olarak adlandırılan makula bölgesine ilelemeden hastalarımız hastalığı farkedememeleridir. Dikkatli hastalarımızda sorun makulaya ilerlemeden yakalanan hastalık cerrahi operasyon ile düzeltilebilmektedir.

TRAVMA DA ANİ GÖRME KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR

Travma neticesinde göz içi kanamaları, göz perforasyon yaralanmaları da ani görme kayıplarına neden olabilmektedir.
Bazen ise ani görme kayıpları göz dışı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Sorun optik sinir yollarında olabildiği gibi beyin görme korteksinde de olabilmektedir. Beyin içi damarsal sorunlara bağlı olarak da görülebilen bu duruma kapsamlı araştırmalar ile tanı konulabilmektedir. Metil alkol zehirlenmesi olarak da bilinen sahte alkol içilmesi ile olan zehirlenmelerinde de geri dönüşü olmayan ani görme kayıpları olabilmektedir.

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