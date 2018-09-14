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"Normal değerlerin katbekat üzerinde kirlilik değerlerini tespit ettik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur: - "Normal değerlerin katbekat üzerinde kirlilik değerlerini tespit ettik. Orada olmaması gereken mikroorganizmaların ürediğini gördük. Eğer insanların bu mikroorganizmalarla teması olursa mide ve bağırsak hastalıklarına sebep olur"

İZMİR (AA) - İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin "Normal değerlerin katbekat üzerinde kirlilik değerlerini tespit ettik. Orada olmaması gereken mikroorganizmaların ürediğini gördük. Eğer insanların bu mikroorganizmalarla teması olursa mide ve bağırsak hastalıklarına sebep olur." dedi.

Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Körfezi Üçkuyular mevkisinde bulanıklık ve kötü koku olduğuna ilişkin ihbarlar üzerine ekipleri bölgeden su numunesi alması için görevlendirdiklerini söyledi.

Su numunesinin halk sağlığı laboratuvarında incelendiğini aktaran Salnur, şöyle konuştu:

"Normal değerlerin katbekat üzerinde kirlilik değerlerini tespit ettik. Orada olmaması gereken mikroorganizmaların ürediğini gördük. Eğer insanların bu mikroorganizmalarla teması olursa mide ve bağırsak hastalıklarına sebep olur. Burası denize girilen bir alan değil, içilen bir su da değil ama bu demek değil ki devam etsin. Buradaki kirlilik kokunun oluşmasına ortam oluşturuyor. Koku orada yaşan insanları rahatsız ediyor ve günlük hayatlarını etkiliyor. İzmir'e yakışmayan bir durum olarak değerlendiriyorum."

Analiz sonuçlarını başta yerel yönetim olmak üzere ilgili kurumlara ilettiklerini ifade eden Salnur, halk sağlığı açısından bir an önce tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

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Kanalizasyon Körfez kötü koku mikroorganizmalar tahlil

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