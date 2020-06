En Detaylı Normal Doğum Rehberi: Belirtileri, Avantajları ve Riskleri

En yaygın ve doğal doğum biçimi olan, vajinal doğum olarak da adlandırılan normal doğum, doğanın en şaşırtıcı, mucizevi olaylarından biri. Tüm doğum sürecini, her anına tanık olarak yaşamak isteyen anne adayları, bu doğum yöntemini tercih ediyor. Dünya'ya yeni bir hayat getirirken yaşanan bu süreç; sancıyı, ağrıları, heyecanları ve tüm duyguları kadına yaşatıyor. Fakat aynı zamanda bu sürecin kendine özgü bir zorluğu ve gerilimleri de var. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu sürece iyi hazırlanan anne adayları doğal yollarla bebeklerini dünyaya getirmenin keyfini tadıyor. Her anne adayı farklı özelliklere sahip. Her doğum ise benzersiz, biricik ve kendine özgü bir deneyim. Ancak doğum biçimine karar vermeden önce genel olarak normal doğumun avantajları ya da dezavantajları değerlendirilebilir. Karşılaşılabilecek riskler ve normal doğum biçiminin faydaları karşılaştırılabilir.

Normal doğum, bebeği dünyaya getirmenin anneler için en doğal biçimi. Anne adayında belirli bir hamilelik sürecinin neticesinde, doğum ağrılarının kendiliğinden oluşması ve bebeğin vajinal kanaldan kendiliğinden doğması olarak tanımlanabilir. Normal doğum biçiminde herhangi bir ameliyat yöntemi ya da tıbbi alet kullanılmıyor. Aslında yakın zamanlara kadar tarihsel olarak doğum dendiğinde sadece doğal yöntemle gerçekleşen bu doğum biçimi anlaşılmış. Halen de dünyada en yaygın doğum yöntemi. Sezaryen doğum yaygınlaşmasına rağmen, günümüzde normal doğum biçimine de bir geri dönüş eğilimi yaşanıyor. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan anne adayları, gitgide bu doğal yola daha çok teveccüh gösteriyor.