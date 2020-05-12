MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Normal İnsanlar'ın erotik sahneleriyle ilgili sevişme sahnesi koçu konuştu

Normal İnsanlar'ın erotik sahneleriyle ilgili sevişme sahnesi koçu konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 14:45 | Son Güncelleme

Yayınladığı günden itibaren gündemden düşmeyen ‘Normal İnsanlar/Normal People’ dizisindeki sevişme sahneleri için olay açıklamalar yapıldı. Oyuncuların sevişme sahnesi koçu o sahnelerle ilgili konuştu.

İrlandalı genç yazar Sally Rooney’in aynı adlı kitabından uyarlanan ‘Normal İnsanlar/Normal People’ gündemden düşmüyor. Seks sahneleriyle çok konuşulan dizinin yalnızca yarım saatlik 2. bölümünde 11 dakika erotik sahneler mevcut.

BBC'nin en güvendiği yapımlardan olan dizideki başrol oyuncuları Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal bu sahneler için oyuncu koçuyla çalıştı. Intimacy co-ordinator ile çalışan oyuncuların alçakgönüllü olmasının önemine de açıklamada değinildi.

Çekimler boyuncu oyuncularla çalışan sevişme koçu Ita O'Brien yaptığı açıklamada "Mükemmel bir sevişme sahnesi çekmenin altın kuralı cinsel organlara dokunmamaktır." Koç açıklamasında başrol oyuncularının güvenli kelimelerinin olduğunu ve bu sahnelerde oyuncular rahatsızlık duyarsa bu kelimeyle çekimin durduğunu söylüyor.

Normal People dizisine erotik sahneler damga vurdu! BBC'nin en güvendiği diziNormal People dizisine erotik sahneler damga vurdu! BBC'nin en güvendiği dizi

Çekimler boyuncu iki oyuncunun da birbirlerinin cinsel organlarına asla dokunulmadığı da açıklandı. Seks sahneleri boyuncu oyuncularla özel seansların yapıldığını da açıklayan koç özel kamera hareketlerinin de kullanıldığını ifade ediyor.

Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal sevişme sahneleri boyuncu içlerinden nasıl geliyorsa öyle hareket ederek bu sahneler için özel kareografiyle çalışılmış.

(*Intimacy co-ordinator: Tiyatro, film ve televizyon yapımında, bir yakınlık koordinatörü, seks sahnelerine veya diğer samimi sahnelere katılan aktörlerin refahını sağlayan bir personeldir.)

1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

La Casa De Papel'ın Tokyo'su da estetikli çıktı

La Casa De Papel'ın Tokyo'su da estetikli çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talat Bulut dizi setlerinin durma nedenini açıkladı

Talat Bulut dizi setlerinin durma nedenini açıkladı

Kara Keough altı günlük bebeğini kaybetti! Kahreden mesaj

6 günlük bebeğini kaybetti! Kahreden mesaj

Melisa Sözen’den Aslı Enver'e 'anne terliği' göndermesi

Melisa Sözen’den Aslı Enver'e 'anne terliği' göndermesi

Murat Övüç mezar başında reklam mı yaptı? İddialara yanıt verdi

Gündemden düşmüyor! Mezar başında reklam mı yaptı?

Gülşen Bubikoğlu: Bazı şeyler geçmişte kaldı

'Bazı şeyler geçmişte kaldı'

‘Hepsi’nin yarısı barıştı!

‘Hepsi’nin yarısı barıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.