Normal İnsanlar'ın erotik sahneleriyle ilgili sevişme sahnesi koçu konuştu

İrlandalı genç yazar Sally Rooney’in aynı adlı kitabından uyarlanan ‘Normal İnsanlar/Normal People’ gündemden düşmüyor. Seks sahneleriyle çok konuşulan dizinin yalnızca yarım saatlik 2. bölümünde 11 dakika erotik sahneler mevcut.

BBC'nin en güvendiği yapımlardan olan dizideki başrol oyuncuları Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal bu sahneler için oyuncu koçuyla çalıştı. Intimacy co-ordinator ile çalışan oyuncuların alçakgönüllü olmasının önemine de açıklamada değinildi.

Çekimler boyuncu oyuncularla çalışan sevişme koçu Ita O'Brien yaptığı açıklamada "Mükemmel bir sevişme sahnesi çekmenin altın kuralı cinsel organlara dokunmamaktır." Koç açıklamasında başrol oyuncularının güvenli kelimelerinin olduğunu ve bu sahnelerde oyuncular rahatsızlık duyarsa bu kelimeyle çekimin durduğunu söylüyor.

Çekimler boyuncu iki oyuncunun da birbirlerinin cinsel organlarına asla dokunulmadığı da açıklandı. Seks sahneleri boyuncu oyuncularla özel seansların yapıldığını da açıklayan koç özel kamera hareketlerinin de kullanıldığını ifade ediyor.

Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal sevişme sahneleri boyuncu içlerinden nasıl geliyorsa öyle hareket ederek bu sahneler için özel kareografiyle çalışılmış.

(*Intimacy co-ordinator: Tiyatro, film ve televizyon yapımında, bir yakınlık koordinatörü, seks sahnelerine veya diğer samimi sahnelere katılan aktörlerin refahını sağlayan bir personeldir.)