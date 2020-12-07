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Normal People’dan The Undoing’e... TVLine seçti 2020’nin en iyi 10 drama dizisi!

07.12.2020 08:27 | Son Güncelleme:
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Televizyon dizi ve programları hakkında yayın yapan internet sitesi TVLine, 2020’nin en iyi drama dizilerini seçti. Listede 2020’ye damga vuran Normal People zirvede yer aldı.

2020’nin en iyi 10 drama dizisini seçen TVLine, zirveye çok konuşulan Normal People dizisini yakıştırdı. Kötü giden her şeye rağmen televizyon dünyasının yıldız gibi parladığını söyleyen TVLine editörleri, televizyon yapımlarının her geçen gün yükselen kalitesinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtmiş.

NORMAL PEOPLE ZİRVEDE

Hulu’nun çok konuşulan yapımı Normal People listenin zirvesinde yer aldı. Özellikle cüretkar sevişme sahneleri ile yayınlandığı günlerde gündemden düşmeyen Normal People, genç aşıklar Connell ve Marianne'in hikayesini anlatıyor.

THE UNDOİNG DE LİSTEYE GİRMEYİ BAŞARDI

Dijital platformların yaptığı dizilerin ağırlıkta olduğu listede Netflix’ten The Crown, The Queen’s Gambit ve The Haunting Of Bly Manor yer alırken, Disney +’dan The Mandalorian, Amazon Prime’dan The Boys dizileri listede yer aldı.

Listede ayrıca yılın son haftalarına bomba gibi düşen HBO'nun mini dizisi The Undoing yer aldı. The Undoing, Game of Thrones'un kırılamaz denilen seyirci rekorunu yerle bir etti. Nicole Kidman ve Hugh Grant'ın başrollerde yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 28 günde 3 milyon seyirciye ulaştı.

The Undoing kırılamaz diye düşünülen Game of Thrones rekorunu kırdıThe Undoing kırılamaz diye düşünülen Game of Thrones rekorunu kırdı

2020’NİN EN İYİ 10 DRAMA DİZİSİ

10 THE UNDOING
9 MRS. AMERICA
8 THE HAUNTING OF BLY MANOR
7 THE MANDALORIAN
6 THE BOYS
5 LOVECRAFT COUNTRY
4 THE CROWN
3 THE QUEEN’S GAMBIT
2 BETTER CALL SAUL
1 NORMAL PEOPLE

2020’nin en iyi 10 drama dizisi!

10-The Undoing

10-The Undoing

9-Mrs. America

9-Mrs. America

8-The Haunting of Bly Manor

8-The Haunting of Bly Manor

7-The Mandalorian

7-The Mandalorian

6-The Boys

6-The Boys

5-Lovecraft Country

5-Lovecraft Country

4-The Crown

4-The Crown

3-The Queen's Gambit

3-The Queen's Gambit

2-Better Call Saul

2-Better Call Saul

1-Normal People

1-Normal People
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