MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Normal People (Normal İnsanlar) dizisindeki erotik sahneler yetişkin içerikli internet sitesine düşünce...

Normal People (Normal İnsanlar) dizisindeki erotik sahneler yetişkin içerikli internet sitesine düşünce...

DİZİ HABERLERİ  | 21.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Sally Rooney’in aynı adlı kitabından uyarlanan Normal People dizisinin yankıları hala sürüyor. İrlanda’da geçen dizinin çok konuşulan sevişme sahneleri yetişkin içerikli internet sitesine düşünce yapımcılar isyan etti.

Hulu ve BBC Three için Element Pictures tarafından yapılan Normal People dizisi yayınlandığı günden beri gündemde... Sevişme sahneleriyle çok konuşulan Normal People, BBC'nin en güvendiği dizi olmuştu.

Marianne ve Connell’ın İrlanda’da küçük bir kasabadaki lisede başlayıp yıllar içinde farklı şehirlerde, farklı şekillere bürünen karmaşık ilişkisine odaklanan dizi, bir yandan iki ana karakterin büyüme hikâyesini anlatırken, bir yandan etkileyici bir aşk hikâyesini ekranlara yansıttı.

Dizideki seks sahneleri dizinin önüne geçti. Marianne ve Connell’ın erotik sahnelerinin çokluğu sık sık haber olmuştu... Dizinin 12 bölümünde 41 dakikadan fazla seks sahnesinin olması dikkat çekmişti.

EROTİK SAHNELERİ DERLEDİLER

Dizinin yüzde 12'sinin öpüşme ve yatak sahnelerinden oluşmasına rağmen dizi pek de eleştiri almamıştı. Ancak dizinin başına kötü bir olay geldi. Dizi izleyicilerinden biri dizideki seks sahnelerinden 22 dakikalık bir derleme yaparak popüler bir yetişkin içerikli internet sitesine bu videoyu yükledi.

Normal İnsanlar'ın erotik sahneleriyle ilgili sevişme sahnesi koçu konuştuNormal İnsanlar'ın erotik sahneleriyle ilgili sevişme sahnesi koçu konuştu

Bunu gören yapımcılar ise şoke oldu. Erotik film sitesine ihtar gönderen yapımcılar yaşadıkları hayal kırıklığını da ifade ettiler. Variety'e göre, video geçen hafta yetişkin web sitesinde paylaşıldı ve kaldırma talebinin yayınlanmasından sonra yayından kaldırıldı.

Serinin baş yapımcısı Ed Guiney web sitesine şunları söyledi: 'Normal İnsanlar serisinden alıntıların bu şekilde kullanıldığını görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Hem telif hakkı ihlali hem de daha da önemlisi, ilgili aktörlere ve yaratıcı ekibe saygısızlıktır.'

1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Yengesi ve oğlunun boğazını kesti

Yengesi ve oğlunun boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Işık’ı İpek Filiz Yazıcı kimdir?

Aşk 101’in Işık’ı İpek Filiz Yazıcı kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaprak Dökümü dizisi ne zaman başlıyor? Yaprak Dökümü tekrar bölümleri hangi kanalda yayınlanacak?

Efsane dizi ekranlara geri dönüyor!

Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'in kutlu mücadelesi: Bir devlet kuracağız! Kuruluş Osman 22. son bölüm izle

Kuruluş Osman'dan çarpıcı fragman: Devlet kuracağız

Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman? Gel Dese Aşk için sezon finali kararı

ATV'den iddialı dizi için flaş karar!

Kuruluş Osman 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey hürriyet mücadelesini başlatıyor: O diyarlarda hilalleri gördüm

Kuruluş Osman'da hürriyet mücadelesi başlıyor!

Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Ay ve Güneş için flaş karar!

Kadir Doğulu'nun hayranlarına kötü haber!

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın setteki koronavirüs önlemleri anlattı!

Yönetmen kızınca nikahı öne aldı! 'Ekip otelde kalıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.