Normal People (Normal İnsanlar) dizisindeki erotik sahneler yetişkin içerikli internet sitesine düşünce...

Hulu ve BBC Three için Element Pictures tarafından yapılan Normal People dizisi yayınlandığı günden beri gündemde... Sevişme sahneleriyle çok konuşulan Normal People, BBC'nin en güvendiği dizi olmuştu.

Marianne ve Connell’ın İrlanda’da küçük bir kasabadaki lisede başlayıp yıllar içinde farklı şehirlerde, farklı şekillere bürünen karmaşık ilişkisine odaklanan dizi, bir yandan iki ana karakterin büyüme hikâyesini anlatırken, bir yandan etkileyici bir aşk hikâyesini ekranlara yansıttı.

Dizideki seks sahneleri dizinin önüne geçti. Marianne ve Connell’ın erotik sahnelerinin çokluğu sık sık haber olmuştu... Dizinin 12 bölümünde 41 dakikadan fazla seks sahnesinin olması dikkat çekmişti.

EROTİK SAHNELERİ DERLEDİLER

Dizinin yüzde 12'sinin öpüşme ve yatak sahnelerinden oluşmasına rağmen dizi pek de eleştiri almamıştı. Ancak dizinin başına kötü bir olay geldi. Dizi izleyicilerinden biri dizideki seks sahnelerinden 22 dakikalık bir derleme yaparak popüler bir yetişkin içerikli internet sitesine bu videoyu yükledi.