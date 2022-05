Normal sabun kullanmak yerine farklılık isteyenlerin tercihi kağıt sabun önerileri

Kampta, piknikte veya yeterince temizlik malzemesi bulunmayan yerlerde kullanabileceğiniz kâğıt sabunlar küçük olduğu kadar işlevsel. Çantanıza ya da cebinize atabileceğiniz kâğıt sabunlar sayesinde herkesin temas ettiği sabunlara dokunmadan el temizliğinizi rahatça gerçekleştirebilir ve mikroplardan arınabilirsiniz. Bir kere kullandığınızda yanınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz kâğıt sabun önerileri için listemize göz atmaya ne dersiniz?

1. Brussels Kâğıt Sabun ile her yerde temizlik

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çevreye ve doğaya zarar vermeyen Brussels Kâğıt Sabun, her birinde 20 adet kâğıt sabun olan 3 kutudan oluşuyor. Çantanıza, cebinize ve hatta cüzdanınıza bile rahatça sığabilen sabun setinin saklama kutuları pembe, sarı ve mavi renklerden oluşuyor. Oldukça tatlı ve estetik görünen bu sabun setini tercih edip birkaç kutuyu sevdiklerinize hediye ederek onların da temizlik rutinine ve sağlığına pratik şekilde katkıda bulunabilirsiniz.

2. Hızlı ve hijyenik: Roselicious Kâğıt Sabun

Her paketinde 20 adet kağıt sabun bulunan Roselicious Kâğıt Sabun seti çoklu paketten oluşuyor. İçerisinde toplam 100 adet kâğıt sabun bulunan sabun setinde yeşil, mor, pembe, mavi ve sarı renkli saklama kutuları bulunuyor. Renkli görünümüyle ilgi çeken Roselicious sabunları; açık havada, sabuna erişiminizin olmadığı alanlarda veya mevcut olan sabunları kullanmak istemediğiniz her yerde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ürünün kolay açılıp kapanan kapak sistemi, size zahmetsiz bir kullanım sağlıyor.

3. Sevimli ve temiz: Dnotz Taşınabilir Kâğıt Sabun

Çocuklarınızın Dnotz markalı minik kâğıt sabunlara bayılacağından oldukça eminiz! İçeriğinde bulunan güvenli ve toksik olmayan bileşenleri ve sevimli görünümüyle çocuklarınıza el yıkamayı sevdireceğiniz Dnotz Taşınabilir Kâğıt Sabun, kompakt tasarımıyla da taşıma kolaylığı sunuyor. Renkli görünümüyle küçükten büyüğe herkeste el yıkama isteği uyandıran bu sabunlarla el yıkamayı bir eğlenceye dönüştürebilirsiniz. Çocuklarınıza el yıkama eğitimi verirken rahatlıkla kullanabileceğiniz bu kâğıt sabunlarla onları hem eğlendirebilir hem de çocuklarınızın tertemiz ellere kavuşmalarını sağlayabilirsiniz.

4. Sunydog Mini Kâğıt Sabun ile güvenli el yıkama

İçeriğinde hiçbir zararlı madde bulundurmayan SunyDog Mini Kâğıt Sabun, toplamda 20 adet tek kullanımlık kâğıt sabun içeriyor. Sabun saklama kutusunun rengini isteğinize bağlı olarak mor veya pembe renk olarak seçebileceğiniz SunyDog markalı kâğıt sabunu kişisel temizliğinizde güvenle kullanabilirsiniz. 1 yaprak kâğıt sabunu elinize alıp birkaç damla su ile buluşturduğunuzda hemen köpürmeye başlayan ürün, bu özelliğiyle kullananlara büyük bir kolaylık sağlarken hijyeni taşınabilir hâle getiriyor. Mis kokan hızlı bir el temizliği istiyorsanız bu kâğıt sabunu tercih edebilirsiniz.

5. Hem sempatik hem kullanışlı: İndiriminVar Kâğıt Sabun Yaprakları

Her tüpünde 70 adet ürün bulunan İndiriminVar Kâğıt Sabun Yaprakları 3 tüpten oluşuyor. Toplamda 210 adet kâğıt sabun içeren bu keyifli ve ekonomik sabun setini uzun zaman kullanabilirsiniz. Çiçek deseni şeklinde olan kâğıt sabunları, isterseniz banyonuza dekoratif bir görünüm katmak için isterseniz temizlik malzemelerine ulaşmanın zor olduğu yerlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tercihinize bağlı olarak setteki 3 tüpten birini kullanıp diğerlerini yakınlarınızla paylaşarak onları mutlu edebilirsiniz.

6. Doğal bitki özünden, cilt dostu: Ortuh Kâğıt Sabun

İçerisinde 50 adet ürün bulunan Ortuh Kâğıt Sabun, tamamen doğal bitki özlerinden üretiliyor. Ürün içeriğinde sağlığa zararlı olan hiçbir toksik bileşen bulunmuyor. Pembe ve mavi renk seçenekleri mevcut olan Ortuh markalı kâğıt sabun, esprili sabun saklama kutusuyla el yıkamayı keyifli hâle getiriyor. Cildi kurutmadan temizleyen güzel kokulu ürün, kullanım sırasında iyice köpürerek ciltte kalıntı bırakmıyor. Hem cilt sağlığınız hem derinlemesine el hijyeniniz için tercih edeceğiniz bu ürünü seveceğinizden eminiz.

7. Ekonomik bir seçenek: Belleza Kâğıt Sabun

Belleza Kâğıt Sabun, içerisinde 20 adet sabun yaprağı bulunduruyor. Ekonomik oluşuyla ulaşılabilir bir hijyen seçeneği olan Belleza markalı sabun ile koşuşturmalı anlarınızda dahi kolayca el temizleme imkânı yakalayabilirsiniz. "Hijyen artık yanınızda." sloganıyla yola çıkan bu ürün, kullanıcılarına pratikliği, temizliği ve uygun fiyatlı kaliteyi aynı anda sunmayı hedefliyor. Tasarruflu ve kullanışlı bir kâğıt sabun arayışındaysanız bu ürüne mutlaka şans vermenizi öneririz.

8. Kediseverlerin hijyen tercihi: Mibee Kâğıt Sabun

Mibee Kâğıt Sabun, içerisindeki sabunların kedi şeklinde oluşuyla kedi sevenlerin gönlünü kazanıyor. En çok tercih edilen ev ve yaşam ürünlerinden biri olan Mibee Kâğıt Sabun, tüp şeklindeki tasarımıyla yerden tasarruf sağlarken hoş kokusu ve bolca köpüren yapısı ile keyifli bir el yıkama deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Çocuklarınızın da güvenle kullanabileceği doğal bir içeriğe sahip olan bu ürünü seyahatlerinizde, açık hava yürüyüşlerinizde ve piknik gibi birçok yerde güvenle kullanabilirsiniz.

9. Mis kokulu bir seçenek: İhtiyaç Sepeti Kâğıt Sabun

4 paketten oluşan ve her paketin içerisinde 20 adet olacak şekilde toplamda 80 adet kâğıt sabun yaprağı içeren İhtiyaç Sepeti Kâğıt Sabun, her bir pakette birbirinden farklı ve cezbedici kokuya sahip kâğıt sabunlar bulunduruyor. Gül, lavanta, yasemin ve elma kokulu kâğıt sabunlardan oluşan ürün ile ellerinizin yıkama sonrasında yumuşacık olduğunu hissedebilirsiniz. Temiz içerikli, doğa dostu, cilt koruyucu ve mis kokulu bir kâğıt sabun arayışındaysanız bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

10. Uzun Ömürlü Kullanım: ChenYu Kâğıt Sabun

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Her birinin içerisinde 20 adet kâğıt sabun yaprağı bulunan ve 8 paketten oluşan ChenYu Kâğıt Sabun, toplamda 160 adet kâğıt sabun içeriyor. Doğal içerikli zararsız yapısı ve rahatsız edici olmayan kokusuyla birçok kişinin tercihi olan bu ürünü uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. Sarı, pembe, mor ve yeşil renkli sabun saklama kutuları sayesinde her rengi farklı bir aile bireyi ile eşleştirerek kâğıt sabunları paylaşabilirsiniz. Dış mekânlar, ofisler veya istediğiniz her yerde bu kâğıt sabunu tercih ederek vücudunuzun en çok bakteri ve virüslerle temas eden bölümü olan ellerinizi tertemiz yapabilirsiniz.