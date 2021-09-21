Normal tansiyonlu glokom nedir?

Normal tansiyonlu glokom (NTG), göz içi basınç (GİB) ölçümleri sürekli olarak 21 mmHg'nin altında olan hastalarda glokomatöz optik nöropati ve glokoma özel görme alanı kaybı ile karakterize bir açık açılı glokom şekli olarak bilinmektedir.

NORMAL TANSİYONLU GLOKOM HASTALIĞININ NEDENİ BİLİNMEMEKTEDİR

Genellikle hiçbir semptom gözlenmemektedir. Normal tansiyonlu glokom hastalarının büyük bir bölümünde hiçbir semptom görülmezken rutin kontrollerde optik disk çukurlaşmasında veya sinir lifi incelmesinde artış fark edilmesi ve sonrasında yapılan görme alanı testinde glokoma bağlı spesifik görme alanı kayıpları görülmesi ile tanı konulmaktadır.

Glokom hastalarının üçte biri normal tansiyonlu glokoma sahip olabilmektedir. Normal tansiyonlu glokom hastalığının nedeni bilinmemektedir. Genellikle bu hastalarda perfüzyon bozuklukları, hiper pıhtılaşma ve genetik faktörler görülmektedir. Migren türü baş ağrıları da normal tansiyonlu glokom ile ilişkilendirilebilir.

Normal tansiyonlu glokom hastalarında glokom muayenesinde sıklıkla başvurulan gonyoskopide açık açılar, optik sinir başında çukurlaşma ve görme alanı kaybı görülebilir. Bununla birlikte, normal tansiyonlu glokomun birkaç ayırt edici özelliği vardır. Normal tansiyonlu glokom hastalarında nispeten düşük GİB seviyelerinde optik sinir hasarı için daha yüksek bir eğilime sahiptir. Görme alanı kusurları daha derindir, yaşanan görme kaybı daha fazla olabilir.

TANI SÜRECİNDE HASTA ÖYKÜSÜ ÖNEM TAŞIR

Normal tansiyonlu glokom tanısının koyulması diğer glokom türlerine göre oldukça dikkat isteyen bir süreçtir. İlk olarak hasta öyküsünün detaylı olarak dinlenmesi büyük önem taşır. Hastanın kullandığı ilaçlar, ailede glokom hastalığı olup olmadığı öğrenilmelidir. Kesin tanı gerekli görüldüğü takdirde uzman hekim bazı testler isteyebilir. Bu testlerin başında ise 24 saatlik kan basıncı izleme gelmektedir.

Normal tansiyonlu glokom hastalığında tanı koyma ve tedavi süreci diğer hastalıklara göre daha zor olabilir. Bu sebeple tedaviye alanında uzman hekim ile başlamak ve tedaviyi yarıda bırakmadan tamamlamak önem taşır.

Hasta kesin olarak normal tansiyonlu glokom tanısı koyulduktan sonra glokoma sebep olan altta yatan hastalıklar tedavi edilir. Bu hastalıklar tedavi edildikten sonra kişinin ihtiyacına uygun ilaç tedavisine uzman hekim kontrolünde başlanır. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda ise lazer tedavisi veya cerrahi prosedürler uygulanabilir.

