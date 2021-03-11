“Normal Yaşama Yaz Sonunda Dönülebilir”

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, aşılama hızına bakıldığında ABD’nin salgın öncesindeki düzeyde “normal yaşama” Ağustos sonu ya da Eylül başında dönebileceğini söyledi.

Beyaz Saray’ın Corona virüsüyle mücadele ekibinin basın toplantısında konuşan Fauci, aşılama faaliyetlerinin hızına bakıldığında sürü bağışıklığının yaz sonunda sağlanabileceğini kaydetti. Uzmanlar sürü bağışıklığı için ABD’de halkın yüzde 70 ile 80’inin aşılanması gerektiği görüşünde.

Fauci, günde 2-3 milyon kişinin aşı olması durumunda toplumun gittikçe daha çok korunacağını hatırlattı.

Fauci, aşılama hızı arttıkça ve virüse karşı hassas olan kesimler korundukça yönetim tarafından konulan bazı kısıtlamaların da kalkabileceğini söyledi.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky, şu noktada yalnızca halkın yüzde 10’unun aşılandığını söyledi, ancak CDC, Corona virüsü kılavuzlarındaki maddelerin aşı olan kişi sayısı arttıkça hafifletileceğini tahmin ediyor.

Fauci ayrıca aşı olma konusunda direnen önemli sayıda kişi olmasının salgının sona ermesini geciktireceğini de ekledi.

Başkan Joe Biden, Beyaz Saray’da Johnson & Johnson ve Merck firmalarının başkanlarıyla yapılan etkinlikte Johnson & Johnson firmasının aşısından 100 milyon ek doz daha satın alınacağını ve bunun için Sağlık Bakanlığı’na talimat verdiğini bildirdi.

