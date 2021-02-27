Normalleşme 1 Mart'ta başlıyor, gözler Kabine Toplantısında! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısında Türkiye'nin 1 Mart'ta kademeli olarak normalleşmeye başlayacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarıyla başlayacak." diye konuşmuştu.
Son olarak geçtiğimiz cuma günü normalleşme sorusu yönetilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günkü Kabine Toplantısını işaret edip, pandemi koşullarının değerlendirilip alınacak kararların açıklanacağını belirtmişti.
Bakan Koca, normalleşme takviminin nasıl uygulanacağı ve illerin risk durumuna göre nasıl sınıflandırılacağı hakkında detayları paylaşmıştı. Buna göre iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.
-Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli"
-Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli"
-Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli"
-Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.
Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.
Kabine Toplantısında illerdeki son durum, sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi, kafe ve restoranların normalleşmesi, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi konular masada yer alacak.
Valilikler, Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamalarda, yüz yüze eğitimle ilgili kararların Pazartesi yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında netleşeceği belirtildi. Valilik açıklamalarında, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" ifadeleri kullanıldı.