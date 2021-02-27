Normalleşme 1 Mart'ta başlıyor, gözler Kabine Toplantısında! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısında Türkiye'nin 1 Mart'ta kademeli olarak normalleşmeye başlayacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarıyla başlayacak." diye konuşmuştu.

Son olarak geçtiğimiz cuma günü normalleşme sorusu yönetilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günkü Kabine Toplantısını işaret edip, pandemi koşullarının değerlendirilip alınacak kararların açıklanacağını belirtmişti.

NORMALLEŞME NASIL UYGULANACAK?

Bakan Koca, normalleşme takviminin nasıl uygulanacağı ve illerin risk durumuna göre nasıl sınıflandırılacağı hakkında detayları paylaşmıştı. Buna göre iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.

-Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli"