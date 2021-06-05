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Normalleşme adımlarında yeni gelişme! Kritik tarih 21 Haziran

05.06.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran'da hayata geçirilen normalleşme adımları başta esnaf ve vatandaş olmak üzere herkesi memnun ederken, yeni takvimle ilgili bilgiler de gelmeye başladı. Buna göre, 21 Haziran'dan sonra yeni rahatlamalar gelebilir.

Normalleşme adımlarında yeni gelişme! Kritik tarih 21 Haziran

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı sonrası başlatılan normalleşme adımları, 1 Haziran'da daha da genişletilmişti. Bu kapsamda yeme içme yerleri belli kurallar çerçevesinde açılmış, sokağa çıkma kısıtlamasının günü ve saatleri esnetilmişti. Bu gelişmeler tüm Türkiye'yi memnun ederken, önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan yeni adımlarla ilgili bilgiler de gelmeye başladı.

NORMALLEŞMEYE 21 HAZİRAN GÜNCELLEMESİ

Halihazırda içinde bulunduğumuz tedbirler haziran ayı boyunca geçerli olacak olsa da gelen bilgilere göre güncelleme yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalar yaptığı belirtildi. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, toplantıda bulunan AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu aşılamayla birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini belirtti ve yeni rahatlamalar için 21 Haziran'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada, aşılamanın hızlanacağını belirterek 21 Haziran sonrası yapılacak toplantıda Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıklarla tedbirlerin tekrar gözden geçirileceğini ifade etti. Erdoğan'ın ayrıca "Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan bilim kurulu normalleşme

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