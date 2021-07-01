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Normalleşme Başladı Yasaklar Kalktı Ancak Maske Kullanmaya Devam

01.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni normalleşme süreci gece saat 24 itibariyle başladı. Buna göre, Corona virüsü salgını nedeniyle getirilen tüm sokağa çıkma yasağı uygulamaları ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da kalkmış oldu

Normalleşme Başladı Yasaklar Kalktı Ancak Maske Kullanmaya Devam

Yeni normalleşme süreci gece saat 24 itibariyle başladı. Buna göre, Corona virüsü salgını nedeniyle getirilen tüm sokağa çıkma yasağı uygulamaları ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da kalkmış oldu.

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılmasında son aşamaya gelindi. 1 Haziran itibariyla gevşetilen önlemler 1 Temmuz’ tarihiyle birlikte kaldırıldı.

Hafta içi ve Cumartesi günleri gece saat 22’den sonra ve Pazar günü tüm uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Daha önce önlemlerin gevşetilmesi sürecinde saat ve müşteri kısıtlaması getirilen kafe ve restaurantlarda da saat ve müşteri sayısı kısıtlamaları bugünden itibaren kaldırıldı.

Ayrıca salgının başından beri kapalı olan sinema salonu, oyun salonu benzeri yerler de açıldı. Kıraathane ve oyun salonlarında oyunlar oynanmasına da bugünden itibaren izin verilmeye başlanıyor.

Müzikli mekanlarsa gece saat 24 itibariyle müzik yayınına son verecekler. Bir soru üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yasağında kalkmasını istediklerini söyledi ancak tarih vermedi.

Normalleşme kurallarına rağmen maske kullanma zorunluluğu devam ediyor. Uzmanlar aşı yaptıran kişilerin de özellikle Delta varyantı nedeniyle maske kullanmaya devam etmesi gerektiğine işaret ediyorlar. Delta varyantı nedeniyle yüksek oranda aşılama yapılan İsrail ve İngiltere gibi ülkelerde de yeniden maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

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