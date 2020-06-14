Normalleşme Çabalarıyla Birlikte Vaka Sayısında Artış

Reuters haber ajansına göre dünya genelinde Corona virüsü vaka sayısı 7 milyon 790 bini geçti. Ölü sayısıysa 430 bine dayandı. Rusya Pazar günü 8 bin 835 yeni vaka açıkladı, böylece ülke genelinde vaka sayısı 8.835’e çıktı. Rusya’da son 24 saatte 119 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 6.948 oldu.

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ülkede toplamda 2 milyon 38 bin 344 Corona virüsü vakası olduğunu açıkladı. Bu da 22 bin 317 kişilik artışa işaret ediyor. Ölü sayısıysa 711 artarak 114 bin 625’e yükseldi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, bazı eyaletlerde salgın nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısında artış olduğunu aktardı ve temas izleme uygulamalarının yürürlüğe sokmulmaması halinde bunların ciddi boyuta gelebileceğini söyledi.

Çin’in başkenti Pekin’de hepsi toptan satış yapılan büyük bir marketle bağlantılı 36 yeni vaka açıklandı. Pekin, son bir aydır salgını büyük ölçüde kontrol altına amıştı.