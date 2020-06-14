Normalleşme Çabalarıyla Birlikte Vaka Sayısında Artış

Reuters haber ajansına göre dünya genelinde Corona virüsü vaka sayısı 7 milyon 790 bini geçti. Ölü sayısıysa 430 bine dayandı. Rusya Pazar günü 8 bin 835 yeni vaka açıkladı, böylece ülke genelinde vaka sayısı 8.835’e çıktı. Rusya’da son 24 saatte 119 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 6.948 oldu.
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ülkede toplamda 2 milyon 38 bin 344 Corona virüsü vakası olduğunu açıkladı. Bu da 22 bin 317 kişilik artışa işaret ediyor. Ölü sayısıysa 711 artarak 114 bin 625’e yükseldi.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, bazı eyaletlerde salgın nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısında artış olduğunu aktardı ve temas izleme uygulamalarının yürürlüğe sokmulmaması halinde bunların ciddi boyuta gelebileceğini söyledi.
Çin’in başkenti Pekin’de hepsi toptan satış yapılan büyük bir marketle bağlantılı 36 yeni vaka açıklandı. Pekin, son bir aydır salgını büyük ölçüde kontrol altına amıştı.
Yetkililer Xinfadi marketine gidenlerden test yaptırmalarını istedi. Pekin, turizm ve spor etkinliklerini salgında yeni bir dalganın vurabileceği endişesiyle iptal etti. Kentte ‘‘savaş durumu’’ uygulamasına geçildi.
İngiltere hükümeti, ekonomik faaliyetlere ivme kazandırmak için iki metre olan sosyal mesafe kuralını hafifletmeyi planlıyor. Maliye Bakanı Rishi Sunak, kuralın gevşetilmesinin değerlendirileceğini söyedi ve ‘‘Ekonomiye pozitif etkisini anlıyorum, ancak güvenli olduğundan da emin olmalıyız’’ diye konuştu.
Yaz sezonu başlarken Yunanistan havaalanlarını yabancı turistlere açmaya hazırlanıyor. Uluslararası uçuşlar Pazartesi günü başlayacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, açıklamayı popüler turizm merkezlerinden Santorini adasında yaptı. Miçotakis, turizm dönemi başlarken turistlerin güvenliği için hiçbir önlemden kaçınılmayacağını söyledi.
İspanya genelinde boğa güreşi destekçileri ve matadorlar Cumartesi günü sokağa çıkarak Corona virüsünün mali olarak olumsuz etkilediği sektör için hükümetten destek talep etti.
Dünyada salgından en çok etkilenen dördüncü ülke konumundaki Hindistan, vaka sayısında en büyük günlük artışını yaşadı. Sağlık Bakanlığı’na göre 11 bin 458 yeni vakayla ülkede toplam vaka sayısı 300 bine çıktı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumartesi günü yaptığı açıklamada sağlık alanındaki uygulamaların takip edilmemesi durumunda vakalarda artışı önlemek için yeniden kısıtlamalar uygulanacağını bildirdi. Nisan ayından bu yana kısıtlamaları kademeli olarak kaldıran İran’da son haftalarda günlük vaka artışlarının yükselmesi endişeye neden oldu. Cumartesi günü 2.410 yeni vaka ilan edildi, 71 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 184 bin 955’e, ölenlerin sayısıysa 8.730’a çıktı.
Reuters’ın elde ettiği bir belgeye göre Almanya, küçük ve orta ölçekli şirketlerin eğitim programlarını durdurmamaları için 500 milyon euroluk bir paket hazırlıyor. Almanya’da Angela Merkel hükümeti 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük resesyondan ülkeyi çıkartmak için daha önce 880 milyar euroluk iki kurtarma paketini kabul etmişti.