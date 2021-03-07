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Normalleşme döneminde gidişat kötü: Korkutan 'üçüncü dalga' açıklaması

07.03.2021 08:25 | Son Güncelleme:
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Normalleşme döneminde gidişat kötü: Korkutan 'üçüncü dalga' açıklaması

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede başlayan normalleşme süreci başta esnafı ve vatandaşı sevindirirken, gelen haberler ise korkuttu. Kısıtlamaların kalktığı ilk hafta sokaklar dolarken, uzmanlarda üçüncü dalga açıklaması geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' illerin dışında kalan yerlerde kafe, lokanta ve restoranlar hizmet vermeye başladı. Bu gelişme vatandaşı ve esnafı sevindirirken, vaka artışı ise gelecek günler için korkuttu. Özellikle kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü cadde ve sokaklar doldu, trafik yoğunluğu yüzde 80'leri aştı, kapalı mekanlar ise eski günlerini aratmadı.

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SADECE 16 İLDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk grubunu belirlemede en önemli kriterlerden biri olan 100 bin nüfus başına düşen haftalık vaka sayılarını açıkladı. 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında, bir önceki 20-26 şubat tarihlerine ilişkin tabloya göre 65 ilde haftalık vaka sayısı artarken, sadece 16 ilde düşüş görüldü. Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI

Vakalardaki önlenemez artış devam ederken, uzmanlarda da korkutan uyarılar geldi. Milliyet'te yer alan habere göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, son birkaç gündür hastanelere başvuru sayısında bir miktar artış olduğunu belirtirek, “Kafeler, lokantalar böyle dolar taşarsa nisan ayında üçüncü dalgayı görürüz." dedi.

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