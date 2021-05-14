Normalleşme: Erdoğan, Pazartesi'den itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulanacağını açıkladı

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatları ile gerçekleştirdiği bayramlaşmanın ardından, Türkiye'de Pazartesi günü sona ermesi öngörülen tam kapanma dönemi ve sonrasına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Pazartesi'den itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz" dedi, detayların Kabine toplantısı sonrası paylaşılacağını söyledi.

Kabine toplantısının da Pazartesi günü yapılması bekleniyor ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

"Niyetimiz Mayıs ayının sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket ettirmeyi sürdürmektir" diyen Erdoğan, Haziran ayıyla birlikte "günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi" planladıklarını söyledi.

'Helâllik istiyoruz'

Kısıtlamalardan maddi olarak etkilenenlere ilişkin de konuşan Erdoğan, "Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı:

"Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze, bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helâllik istiyoruz."