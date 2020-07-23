HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Normalleşme için çare korona köpekleri olabilir!

Normalleşme için çare korona köpekleri olabilir!

İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2020 11:19 | Son Güncelleme

Şili'de spor merkezleri, havalimanları ve AVM'ler gibi toplu alanların açılması için polis köpekleri eğitiliyor. Köpeklerin Covid-19 hastalarının kokularını aldığı düşünülüyor. Ülkede eylül ayında kamusal alanların açılması hedefleniyor.

Normalleşme için çare korona köpekleri olabilir!

Koronavirüsün yeni merkezi Güney Amerika kıtasında bulunan Şili'de kamuya açık bölgeler bir süredir kapalı.

Ülkedeki yetkililer normalleşme adımları kapsamında ilginç bir yönteme başvuruyor.

Şili'deki epizotiyoloji uzmanlarından Fernando Mardones'e göre köpekler koronavirüs hastalarının kokusunu ayırtedebiliyor.

Ülkede köpekler koronavirüs hastalarını tespit etmesi için eğitiliyor. Bu köpeklerin alışveriş merkezi, spor salonu ve havalimanları gibi kalabalık alanlarda görev yapması amaçlanıyor.

Başlangıç aşamasındaki projede dört yavru köpek eğitiliyor. Koronavirüs hastalarının yaşadıkları semptomlar nedeniyle terledikleri ve özel bir koku bıraktıkları düşünülüyor.

Eğitilen köpeklerin bu kokuyu alıp polisleri uyarması hedefleniyor.

Şili polisinde görev yapan Julio Santelices bir köpeğin saatte 250 insanı koklayabildiğini söylerken ilk olarak stadyumlar, okullar, restoranlar gibi yerlerin açılacağını söyledi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de 19 milyondan fazla insan yaşıyor. Ülkede şimdiye kadar 336 binden fazla Covid-19 vakası tesoşt edilirken 8 bin 700'ü aşkın insan öldü.

Şili nüfusa oranla en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ülkerden biri.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
Araştırma: Yüzmek gerçekten iştah açıyor mu?Araştırma: Yüzmek gerçekten iştah açıyor mu?
Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra... Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra...

En Çok Okunan Haberler

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

İlginizi Çekebilir

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Diğer Haberler
Metro istasyonunda ilginç yankesicilik! Paraları böyle çalmışlar

Taktik geliştirmişler! Kamerayı hesaba katmayınca...

64 yıldır saçına makas değmedi!

64 yıldır saçına makas değmedi!

Bartın’daki sarmaşık evi görenler şaşırıyor

Görenler ağaç sanıyor ama burası...

Bir anda önüne çıkınca... Beklenmedik kaza!

Bir anda önüne çıkınca... Beklenmedik kaza!

Rusya’da bir kedi barın kasasından iki kere para çaldı

Bir kedi barın kasasından iki kere para çaldı

Davul virtüözü yamaç paraşütü yaparsa... Gökyüzünde görülmemiş anlar!

Davulunu orada da bırakmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.