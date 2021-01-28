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  4. Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

28.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs vakalarında yaşanan düşüş sonrası normalleşme adımlarının ne zaman atılacağı merak ediliyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca başkanlığında dün Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Bakan Koca toplantı sonrası, "Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80’e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı" açıklamasını yapmıştı.

CNN Türk muhabiri Duygu Avaz, canlı yayında okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok önemli konunun ele alındığı dünkü kritik toplantının ayrıntılarını aktardı:

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Bilim Kurulu, yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ın erken olduğunu düşünüyor. Sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşü ağırlık kazandı. Kurul, öğretmenler aşılanmadan okulların açılmaması gerektiğini belirtti.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurulu, restoran ve kafelerin açılması için de vaka sayısının düşmesi ve aşılanma oranın artması gerektiğinin altını çizdi."


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