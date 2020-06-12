Normalleşme: İtalya koronavirüs sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasında ikinci aşamaya geçiyor

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk ve en ağır etkilenen ülke olan İtalya'da 10 Mart'tan bu yana uygulanan kısıtlayıcı tedbirler bugünden itibaren kademeli olarak gevşetiliyor. "Virüsle birlikte yaşama evresi" denilen "ikinci aşamada" 4 milyon kişi işbaşı yapacak, insanların dolaşım özgürlüğü kısmen artacak.

İlk koronavirüs vakasının 20 Şubat'ta, ilk ölümün de 21 Şubat'ta kayıtlara geçtiği İtalya'da bugün itibariyle 28 bin 884 ölüm ve 210 bin 717 vaka bulunuyor. Salgının en ağır evresinde günlük can kaybı sayısının 900'ü aştığı ülkede son olarak dün açıklanan veriler, günlük ölüm sayısının 174'e düştüğünü gösteriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında karantina tedbirlerinin uygulandığı ilk ülke olan İtalya'da sekiz haftadır, ekonomik faaliyetler ve vatandaşların dolaşım özgürlüğü büyük ölçüde sınırlandırılmıştı.

Bugünden itibaren ise üretim, inşaat ve toptan satış sektörleri başta olmak üzere bazı işletmeler yeniden açılacak, 4 milyondan fazla çalışan işbaşı yapacak.

Restoran ve kafeler paket servis için açılıyor

Restoranlar, kafeler bu aşamada henüz yalnızca paket servis için açılabilecek ve sınırlı sayıda müşteriye, güvenli mesafe ve maske kurallarına uyarak hizmet verebilecek.