Normalleşme: Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik olarak Avrupa ülkelerinde hangi adımlar atılıyor?

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle en katı sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlüğe sokan ülkeler arasında yer alan İspanya, normalleşmeye dört aşamada geçmeyi planlıyor.

Ancak, kapalı mekanlarda yemek yiyip, içenlere maske takma zorunluluğunun nasıl uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.

Publarda sosyal mesafe kuralları geçerli olacak ve kapalı mekanlarda da maske takmak zorunlu hale getirildi.

Kamuya açık mekanlarda maske takma zorunluluğunu getiren ilk yerlerden olan Çek Cumhuriyeti'nde açık havada maske zorunluluğu kısa bir süre önce kaldırıldı.

Avrupa'da diğer birçok ülkeye kıyasla nispeten daha az etkilenen Çek Cumhuriyeti'nde Pazartesi gününden itibaren normalleşme sürecinin yeni aşamasına geçiliyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde bazı ülkelerde normalleşme süreci kapsamında yeni bir dizi hafifletici adım atılması planlanıyor.

İkinci aşamaya geçilen bölgelerde ise plaj ve yüzme havuzlarının açılması öngörülüyor.

Daha önce İspanyolların yaş gruplarına göre belirlenen saatlerde, evlerine yakın bir yerde egzersiz amacıyla evden çıkmalarına izin veriliyordu.

Madrid ve Barcelona'da barların teras kısımlarına kapasitelerinin yüzde 50'sine kadar müşteri kabul etmelerine ve insanların da en fazla 10 kişilik gruplar halinde buluşmalarına izin verilmeye başlanacak.

Kısıtlamaların hafifletilmesinin birinci aşaması nüfusun yarısından fazlasını ve Madrid ile Barcelona gibi ülkenin en büyük iki kentini kapsıyor.

İlk etapta bu yerlerde aynı anda bulunan kişi sayısının sınırlandırılması öngörülüyor. Kapalı mekanların kapasitelerinin en fazla üçte birini kabul etmesi, açık alanlardaki kişi sayısının da 200 ile sınırlandırılması planlanıyor.

Bu kapsamda, önümüzdeki hafta içerisinde büyük şehirlerde parklar, müzeler ve diğer kültürel alanlar yeniden açılıyor.

Büyük kentlerde birinci aşamaya, diğer yerlerin büyük bölümünde ise ikinci aşamaya bu hafta içinde geçilmesi bekleniyor.

3. İtalya'da spor salonları ve yüzme havuzları açılıyor

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri diğeri olan İtalya'da spor salonları ve yüzme havuzları bu hafta içerisinde açılmaya başlıyor. Ancak buralarda çok katı hijyen ve sosyal mesafe kuralları yürürlükte olacak.

Ülkede en fazla vaka görülen yer olan Lombardiya bölgesinin yanı sıra güneydeki Basilicata ve Bologna'da ise bu mekanların açılması ertelendi. Lombardiya'da spor faaliyetlerinin yapıldığı yerlerin açılması 31 Mayıs'a ertelendi.

Ansa'nın haberine göre, spor salonları ve havuzlar için uygulanacak kuralları şöyle:

Soyunma odalarına aynı anda çok az sayıda insanın girmesine izin verilecek ve kişilerin arasında 1 metre mesafe tutulacak

Spor salonu ve havuzlara girişte el dezenfektanının kullanılması ve maske takılması zorunlu olacak

Spor salonlarında egzersiz sırasında kişiler arasında 2 metre mesafe bulundurulacak, grup aktivitelerine izin verilmeyecek ancak maske takmak zorunda olmayacak

Her yüzen kişi için 7 metrekarelik bir havuz alanı ayrılacak ve havuza girenlerin sayısı sınırlandırılacak

Havuz kenarındaki oturma alanları arasında 1,5 metre mesafe bırakılacak ve yüzme hocaları için maske takmak zorunda olacak

4. Yunanistan'da adalara seyahatlere izin verilecek

Yunanistan, adalara ana karadan yapılacak seyahatlere izin vermeye başlıyor. Ancak bu izin turistleri kapsamıyor.

İznin başlamasıyla birlikte kendisi anakarada yaşayan ancak adalarda yazlığı olan birçok kişinin adalara seyahat etmesi bekleniyor. Bunun da ekonomik açıdan zor günler geçiren adaların ekonomisine yardımcı olacağı düşünülüyor.

Adalara verilen seyahat izni, ülke ekonomisinin yüzde 20'sine denk gelen turizmin yeniden açılması için de önemli bir adım olarak görülüyor.