Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye kararlı mücadelesini sürdürürken, son günlerde gelen veriler virüse karşı başarılı sonuçlar alındığını ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla birlikte alınan önlemler yavaş yavaş sonuç vermeye başlarken, normalleşmenin ne zaman olacağı ise merak ediliyor.

ERDOĞAN: BİR MÜDDET DAHA DİŞİMİZİ SIKACAĞIZ

Dün partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) telekonferans yöntemiyle toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi MYK üyelerine hitap ederken normalleşme süreciyle ilgili "Hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Güzel günlere kavuşacağız. Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça, inşallah ülkemizde üretim çarkları, yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

4 AŞAMALI NORMALLEŞME SÜRECİ 4 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Normalleşme süreciyle ilgili çalışmalarını hızlandıran hükümetin 4 aşamalı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.