HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan

Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 08:22 | Son Güncelleme

Türkiye koronavirüsle mücadelede önemli mesafe kaydederken, normalleşme takvimi de netleşmeye başladı. 4 aşamalı olarak hazırlanan normalleşme planı 4 Mayıs'ta başlıyor.

Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye kararlı mücadelesini sürdürürken, son günlerde gelen veriler virüse karşı başarılı sonuçlar alındığını ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla birlikte alınan önlemler yavaş yavaş sonuç vermeye başlarken, normalleşmenin ne zaman olacağı ise merak ediliyor.

ERDOĞAN: BİR MÜDDET DAHA DİŞİMİZİ SIKACAĞIZ

Dün partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) telekonferans yöntemiyle toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi MYK üyelerine hitap ederken normalleşme süreciyle ilgili "Hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Güzel günlere kavuşacağız. Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça, inşallah ülkemizde üretim çarkları, yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

4 AŞAMALI NORMALLEŞME SÜRECİ 4 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Normalleşme süreciyle ilgili çalışmalarını hızlandıran hükümetin 4 aşamalı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.

Gazeteci Abdılkadir Selvi, Hürriyet Gazetesindeki "Türkiye’nin normalleşme takvimi" başlıklı yazısında bu 4 aşamayı ele aldı. Selvi, yazısında tek tek tarihleri de açıkladı.

NORMALLEŞME TAKVİMİ

Buna göre 4 Mayıs'ta başlayacak ve hazırlık dönemi olarak belirlenen ilk aşama Ramazan Bayramı'nın ardından 26 Mayıs'ta sona erecek. Bu aşamada berberlerin marketlerin ve AVM'lerin kademeli olarak açılması planlanırken, ikinci aşama 27 Mayıs'ta başlayacak. Seyahat kısıtlamalarının bu aşamada kaldırılması planlanırken üçüncü aşamaya 1 Eylül'de geçilecek ve okullar açılacak. 1 Ocak'ta başlayacak Son aşamanın ise ucu açık kalacak ve temkinli ilerlenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Antalya'da ortaya çıktı! Nesli tehlikedeAntalya'da ortaya çıktı! Nesli tehlikede
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'

En Çok Okunan Haberler

Güney Koreli Bakan'dan dikkat çeken Kim Jong-un açıklaması

Güney Koreli Bakan'dan dikkat çeken Kim Jong-un açıklaması

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

ABD'de vaka sayısı 1 milyonu aştı, Trump suçu onlara attı

ABD'de vaka sayısı 1 milyonu aştı, Trump suçu onlara attı

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Diğer Haberler
Akdeniz foku Üç Adalar'da görüntülendi

Antalya'da ortaya çıktı! Nesli tehlikede

İmamoğlu’ndan İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Yüzde 30-35 fark var

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı iş yerinde yangın!

İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı iş yerinde yangın!

Mahalle arasında havaya ateş ederek gezen alkollü sürücü yakalandı

Mahalle arasında havaya ateş ederek dehşet saçtı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü

ABD'den Türkiye'ye yardım teşekkürü!

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı

Koronavirüs ABD'nin tarihini değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.