Normalleşme ne zaman? Tam kapanma sonrası hangi adımlar atılacak?

Vaka sayıları tam kapanma döneminde istenen düzeye gelirse ve bu şekilde bir tablo çıkarsa normalleşme adımları da buna göre şekillenecek ama geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz bilim kurulu üyelerine baktığımızda genel olarak şunlar ifade ediliyor.

Her şeyi vaka sayılarının seyri belirleyecek diyebiliriz. 17 Mayıs'ta artık tam kapanma sürecinin sonuna gelmiş oluyoruz. Peki sonrası ne olacak? Bu soruya ilişkin olarak gözler Bilim Kurulu üyelerinde, Sağlık Bakanı'nda ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği kararda.

Vatandaşlar tam kapama döneminin ardından sürecin nasıl ilerleyeceğini ve kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını merak ediyor.

'TEDBİRLER NE KADAR ETKİLİ OLACAK BU GÖZLEMLENECEK'

Genel tablo şöyle; eğer istenen düzeyde olmazsa vaka sayılarındaki düşüş normalleşme olsa bile bunun çok hızlı bir normalleşme olmayacağı yönünde bazı sinyaller veriliyor. 17 Mayıs'a doğru biz o tabloyu gördükten sonra netleşecek. Dinamik bir süreç yaşıyoruz, tedbirler ne kadar etkili olacak bu gözlemlenecek. Sonrasında daha net bir yol haritası çizilebilir.

'BİLİM KURULU ÜYELERİ VE SAĞLIK BAKANI ANBEAN TAKİP EDİYOR'

Bilim Kurulu Üyeleri ve Sağlık Bakanı anbean bunu takip ediyor. Vaka sayılarında düşüş istendiği gibi olmazsa normalleşme biraz daha yavaş olabilir.

AŞILAMA SÜRECİ

Bir diğer faktör de aşılama süreci. Türkiye hem Sinovac ben biontech aşısını kullanıyor, gözler de Sputnik V aşısında. Bu aşı da devreye girdikten sonra, bir taraftan da yerli aşı çalışmaları sürüyor. Aşılama sürecinden sonra normalleşmenin hız kazanması bekleniyor. Bunun da yaz aylarına doğru olması bekleniyor.

17 Mayıs'a kadar öncelikle tedbirler ne kadar etkili oldu buna bakılması bekleniyor. Vaka sayılarındaki seyre göre de normalleşme hızının netleşmesi ve yol haritasının çizilmesi bekleniyor. Aşılamanın daha da artmasından sonra hızlanması bekleniyor.



