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Normalleşme sonrası hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir'de hafta sonu hava durumu)

05.03.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Normalleşme sonrası hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir'de hafta sonu hava durumu)

Kademeli normalleşme sonrası Türkiye'de hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul ve İzmir'de hafta sonu yağmur, Ankara'da ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Türkiye'de kademeli normalleşme 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası başladı. Kademeli normalleşme kapsamında kafe ve restoranlar müşterilerini almaya başladı, sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi. Bu süreç kapsamında normalleşme sonrası ilk hafta sonunda havaların nasıl olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HAVA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre cumartesi günü, Marmara, Karadeniz ve Ege'nin genelinde yağış bekleniyor. Pazar günü Karadeniz'in tamamında, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde yağmur, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Mart yurtta hava durumu)Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Mart yurtta hava durumu)

Cumartesi günü İstanbul ve İzmir'de yağış, Ankara'da ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Pazar günü ise bu 3 kentte yağış beklenmiyor.

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