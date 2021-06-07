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  4. Normalleşme sonrası rekor yolda: 750 bin düğün yapılacak

Normalleşme sonrası rekor yolda: 750 bin düğün yapılacak

07.06.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli normalleşme sonrasında geçen sene yapılamayan düğünlerle birlikte bu yaz 750 bin düğünün gerçekleşeceği belirtildi.

Normalleşme sonrası rekor yolda: 750 bin düğün yapılacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda düğünler yasaklanmıştı. 1 Haziran'da açıklanan kademeli normalleşme kararlarıyla açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ile ve nikah şeklindeki düğün törenlerinin, belirlenen şartlara uygun şekilde yapılmasına izin verilmişti.

BU YAZ 750 BİN DÜĞÜN

Sektör temsilcileri geçen yıl yapılamayan 250 bin düğünle beraber bu yaz 750 bin düğünün gerçekleşeceğini belirtirken düğün mekanlarında yer kalmadığını ifade ediyor.

DÜĞÜN SEZONLARININ EN YÜKSEK RAKAMI

Sektör temsilcileri, en yüksek düğün rakamına bu yaz ulaşmayı beklediklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) normalleşme

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