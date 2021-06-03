Normalleşme süreci devam ederken korkutan açıklama! Yeni kapanma uyarısı

Ramazan ayı öncesi 60 binleri geçen vaka sayısı, tam kapanma süreciyle birlikte yeniden düşürüldü ve bayram sonrası normalleşme süreci başladı. Haziran ayı itibarıyla ise kademeli normalleşmede yeni adımlar atıldı ve kapsam genişletildi. Alınan kararlar başta esnaf ve vatandaşı sevindirirken, yaz dönemine girdiğimiz şu günlerde, önümüzdeki aylarda normalleşmenin daha da kapsamlı olması bekleniyor. Bu gelişmeler tüm Türkiye'de memnuniyetle karşılanırken tedirgin edici bir açıklama geldi.

YENİ KAPANMA UYARISI

Atılan adımlar ve yapılan açıklamalarla daha da normalleşmeyi beklerken, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den uyarı geldi. Sabah gazetesinden Dilan Kaya'nın haberine göre; Prof. Dr. İsmail Cinel aşının önemine dikkat çekerken, yeni dalgaların olmaması için talebin artması gerektiğini belirtti. Yeni varyantlar konusunda uyarı yapan Cinel, Çin ve ABD'de yeni kapanmaların olabileceğini belirtti ve bunun ülkemizde de yaşanmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerektiğini ifade etti. "Bu işin şakası yok" diyen Prof. Dr. Cinel, hızlı bir aşılama olmazsa 4. dalga ihtimalinin yüzde 90 olduğunu açıkladı.

