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Normalleşme sürecinin ikinci gününde trafik yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Normalleşme sürecinin ikinci gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Toplu taşıma araçları ve E-5’te oluşan yoğunluk, drone ile görüntülendi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte İstanbul eski günlerine dönmeye başladı. İşe giden ve işlerini halletmek için yola çıkan vatandaşlar yollarda hareketlilik oluşturmaya başladı. Avcılar ve Yenibosna’da e-5 üzerinde araçlar yollarda yerlerini yerlerini almaya başlarken trafikte yoğunluklar oluştu. Yenibosna Cevizlibağ ve Avcılar Küçükçekmece mevki’inde trafik durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluştu. E-5 üzerindeki yoğunluk drone ile görüntülendi. İşe gitmek isteyen vatandaşlar üst geçitlerde yoğunluk oluştururken toplu taşıma da benzer görüntüler vardı. Metrobüs ve otobüs kullanan vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görülürken duraklarda yoğunluk oluştu.

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMİYOR"

Sosyal mesafe kuralına pek uyulmadığını ifade eden Ömer Ergün “Yoğunluk var baya vatandaş sosyal mesafe kuralına uymuyor bu durumun olumsuz nedenleri olabilir. İnsanlar sıkış sıkış vatandaşlar da bir yandan haklı. Olumsuz olan durumlar var sosyal mesafeye uyulmalı kurallara dikkat edilmeli” dedi.

Hakan Baş ise “İnsanların mesafe kuralına uyduğu yok özellikle şoförlerin buna dikkat ettiğini düşünmüyorum. Tıklım tıklım çok az zararla geçirebileceğimize inanmıyorum. Büyüklerimize inanmak istiyoruz ama görüntü onlara inandırmıyor” diye konuştu.

(İHA)

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