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Normalleşme takviminde yeni dönem! 1 Temmuz bugün itibariyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 09:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı karar sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 1 Temmuz yani bugünden itibaren sinema ve tiyatro salonları, düğün salonları, internet kafeler ve elektronik oyun salonları yeniden açılıyor. Peki, yeni normalleşme takvimine göre sosyal mesafe ve hijyen kuralları nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Normalleşme takviminde yeni dönem! 1 Temmuz bugün itibariyle başladı

Normalleşme takvimine göre 1 Temmuz yani bugün itibariyle yeni bir döneme giriliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan sinema ve tiyatrolar, açık hava konserleri, internet kafe, elektronik oyun, düğün ve nişan salonları bugün yeniden faaliyetlerine başlayacak.

DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge göndermişti.

Genelgeye göre sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düğün salonları bugün itibaren faaliyetlerine başlayabilecek. Açık havada, mümkün olduğunca kısa sürede yapılacak düğünlerde maske kuralına uyulacak ve takı törenleri ve oyunlar yapılmayacak. Karşılama ve uğrulama törenlerinde genelegede belirlenen kurallara uyulacak.

SİNEMA VE TİYATRO

Mart ayında faaliyeti durdurulan sinema, tiyatro salonu ve gösteri merkezleri gibi işletmeler 1 Temmuz'da yeniden açılacak. Normalleşme süreci kapsamında açılacak olan bu işletmelerde yeni kurallar geçerli olacak.

İNTERNET KAFELER AÇILIYOR

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.

GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ AÇILIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezleri faaliyetlerine yeniden başlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz’dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini duyurdu.


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