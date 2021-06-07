Normalleşmede kritik eşik belli oldu: Hedef 21 milyon kişinin aşılanması

Türkiye, 1 Haziran itibarıyla kademeli normalleşme sürecine girdi. Aşılamayla birlikte uygulanan kısıtlama kararları sonrasında düşen vakalar göz önüne alınarak yurt genelinde uygulanan birçok kısıtlama gevşetildi.

KRİTİK EŞİK 21 MİLYON KİŞİNİN AŞILANMASI

Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre önlemlerin daha da gevşetilebilmesi için kritik eşik olarak 21 milyon kişinin aşılanması gösterildi. Konu ile ilgili açıklama yapan bilim kurulu üyeleri, 21 milyon kişinin nüfusun yaklaşık yüzde 30'una denk geldiğini aşılama tedarikinde sorun olmazsa hedefin sonbahara girerken nüfusun yüzde 60'lık kısmınının aşılanması olduğunu aktardı.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de 7 Haziran itibarıyla toplam uygulanan aşı sayısı 38 milyon 838 bin 255, 1. doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 686 bin 327, 2. doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 151 bin 928 oldu.



