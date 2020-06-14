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Normalleşmenin ardından Konya'dan korkutan haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 20:16 | Son Güncelleme

Konya'da pandemi hastanesi olarak belirlenen iki hastanenin kapasitenin dolması üzerine yeni tespit edilen vakaların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve tedavi altına alınabilecekleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da normalleşme sürecinin ardından koronavirüs vakalarında artış yaşandı.

HASTANENİN KAPASİTESİ VAKA ARTIŞI NEDENİYLE DOLDU

Daha önce kentin pandemi hastanesi olarak belirlenen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesinin kapasitesinin vaka artışları nedeniyle dolduğu öğrenildi.

Konya’da pandemi hastanelerindeki kapasite doluluk oranına ulaştı

Yeni tespit edilecek vakaların, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve o hastanelerde tedavi altına alınabilecekleri kaydedildi.
İlçelerde tespit edilen hastalarında, ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınacağı öğrenildi.
Kentte yaşanan vaka artışının Sağlık Bakanlığı tarafından da takip edildiği belirtildi.
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bazı bölgelerde vaka artışı olduğunu açıklamıştı.

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