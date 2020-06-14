Normalleşmenin ardından Konya'dan korkutan haber

Edinilen bilgiye göre, Konya'da normalleşme sürecinin ardından koronavirüs vakalarında artış yaşandı.

HASTANENİN KAPASİTESİ VAKA ARTIŞI NEDENİYLE DOLDU

Daha önce kentin pandemi hastanesi olarak belirlenen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesinin kapasitesinin vaka artışları nedeniyle dolduğu öğrenildi.