Normalleşmenin ilk haftasında İstanbul

https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ceGEsMtgn2Y&t=33s\nKoronavir\u00fcsle m\u00fccadele kapsam\u0131nda hayata ge\u00e7irilen k\u0131s\u0131tlamalar, 1 Haziran itibariyle kalkmaya ba\u015flad\u0131.\nBu tarih itibariyle \u00fclkenin d\u00f6rt yan\u0131nda normale d\u00f6n\u00fc\u015f yoluna girildi.\nAncak hem tehlikenin hem de \u00f6nlemlerin devam etmesi nedeniyle bu, kimi yorumcular taraf\u0131ndan 'yeni normal' olarak tan\u0131mlan\u0131yor.\nPeki bu 'yeni normallik' kapsam\u0131nda birlikte sokaktaki hayat nas\u0131l bir de\u011fi\u015fim ya\u015fan\u0131yor?\nBBC T\u00fcrk\u00e7e ekibi koronavir\u00fcs\u00fcn en fazla etkiledi\u011fi kent olan \u0130stanbul sokaklar\u0131nda bu de\u011fi\u015fimi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.\nVideo-haber: Ege Tatl\u0131c\u0131 - Mahmut Hamsici\n\n\u0130ngiltere bas\u0131n\u0131: T\u00fcrkiye ile 'seyahat koridoru' g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri s\u00fcr\u00fcyor, u\u00e7u\u015flar 15 Temmuz'da ba\u015flayabilir\nEconomist: T\u00fcrkiye, koronavir\u00fcsle bir\u00e7ok \u00fclkeden daha iyi m\u00fccadele ettiG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 'Lise 1 y\u0131llar\u0131ndan!' Onu tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131?Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca'dan "maske ve mesafe" uyar\u0131s\u0131\n