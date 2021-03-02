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  4. Normalleşmeyi duyan halaya durdu! Düzce'de sosyal mesafeli kutlama

Normalleşmeyi duyan halaya durdu! Düzce'de sosyal mesafeli kutlama

02.03.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Normalleşme adımlarının duyurulmasının ardından esnaf büyük mutluluk yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme adımları ile ilgili açıklamalarını dinleyen Düzceli esnaflar, sevincini halay çekerek gösterdi. Lokanta işleten bir grubun halaylı kutlamasında sosyal mesafeye dikkat etmesi gözden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kontrollü normalleşmeye dair açıklamaları Türkiye genelinde sevinç yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yüksek riskli iller hariç Düzce’nin de içinde olduğu illerde lokanta, kafe ve kahvehane gibi yerlerin hafta sonu cumartesi dahil olmak üzere sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında açık olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte Düzceli esnaf sosyal mesafeyi koruyarak halaylı kutlama yaptı.

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'BEKLEDİĞİMİZ HABERİ VERDİ'

Halaylı kutlamaya katılan şef aşçı Ekrem Karabulut, karara çok sevindiklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız uzun süredir beklediğimiz haberi verdi. Onun için halay çektik. Sabah 07.00 akşam 19.00 olan çalışma saatlerimizi açıkladı. Kısıtlı olsa bile bizim için beklediğimiz haberlerin başında geliyordu, buna çok sevindik. Cumartesi günleri de açık olması bizi ayrıca mutlu etti, çok sevinçliyiz. Sosyal mesafeyi ne kadar iyi korursak, maskelerimizi takarsak, hijyenik ortamı korursak bu süreç daha da kısalacaktır” dedi.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme

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