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Normalleşmeyle birlikte hava kirliliği yeniden arttı, Avcılar’da Uludağ manzarası kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 09:24 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme süreciyle birlikte hava kirliliği de artmaya başladı. Vatandaşların evde kaldığı günlerde, Avcılar'dan görülen kilometrelerce ötedeki Uludağ manzarası da hava kalitesinin değişmesiyle birlikte kayboldu.

Koronavirüs salgını sürecinde sokağa çıkan insan ve araç sayılarının azalması ve havanın temizlenmesiyle birlikte Avcılar Sahili’nden kilometrelerce ötedeki Bursa Uludağ’ın karlı zirvesi görünüyordu. Yeni normalleşme ile birlikte dışarıdaki insan ve araç sayısının çoğalmasıyla manzara da kayboldu. Uludağ zirvesini artık göremediklerini ifade eden Batıkan Ayyıldız isimli vatandaş, “Sürekli gelip gidiyoruz buraya. Galiba hayat normalleşmeye başladı, arabalar fazlalaştı. O yüzden bende hava kirliliğine bağlıyorum. Biz buradan görüyorduk manzarayı çok net belli oluyordu. İnsanlar bence karantinayı bitirmişler o yüzden hava kirliliği devam ediyor” dedi.

Selim Özyüksel isimli bir diğer vatandaş ise, manzarayı net bir şekilde daha önceki günlerde gördüklerini söyleyerek, “Karantina olduğu dönemlerde net bir şekilde gözüküyordu ama şimdi insanların tüketime başlamasıyla birlikte artık manzarayı göremiyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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