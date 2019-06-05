Normandiya Çıkarması 75'inci yılında anıldı

Törene katılan eski askerler dakikalarca alkışlandı.İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu hazırlayan Normandiya Çıkarması'nın 75'inci yıldönümü dolayısıyla bugün İngiltere'nin Portsmouth kentinde bir tören düzenlendi.

Anma törenine, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Başbakan Theresa May'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Törende yapılan ortak açıklamada, "Geçen 75 yılda milletlerimiz Avrupa'da ve dünyada barış, demokrasi, hoşgörü ve hukuk devleti ilkeleri yönünde çaba gösterdi" denildi. Açıklamanın devamında ise kalıcı bir dünya barışına vurgu yapılarak, "Müttefik ve dost olarak bu özgürlükleri, tehdit altında olduğu her durumda savunmak için ortak mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Törene, Normandiya Çıkarması'nda yer alan, şu anda 90 yaşlarında olan eski askerler de katıldı. Askerler, katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı.