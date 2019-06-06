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Normandiya Çıkarması anma törenine Fransa'da devam edildi

06.06.2019 22:19 | Son Güncelleme

Normandiya Çıkarması'nın 75'inci yıl dönümü annma etkinliğine İngiltere'den sonra bugün de Fransa'da devam edildi.

Normandiya Çıkarması anma törenine Fransa'da devam edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğindeki törene ABD Başkanı Trump da katıldı.İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu hazırlayan Normandiya Çıkarması'nın 75'inci yıldönümünde, İngiltere'nin Portsmouth kentinden sonra bugün de Fransa'nın kuzeyindeki Colleville-sur-Mer'de bir anma töreni düzenlendi.

Çıkarmada ölen 9 bin 380 ABD askerinin gömülü olduğu Colleville mezarlığındaki 75'inci yıldönümünü etkinliğine evsahibi ülke Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanada Başbakanı Justin Trudeau katıldı.

Çarşamba günkü törene ise Trump, Macron, May'in yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katılmıştı.

Törende bir konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin tarihi sorumluluğuna vurgu yaparak, "Sevgili Başkan Trump, Amerika başkalarının özgürlükleri için mücadele ettiği zaman en büyüktür" dedi.

Fransa'daki töreni 12 bin civarında katılımcı izledi. Çıkarmada görev alan 160 eski Amerikan askeri ise büyük ilgi gördü.

Trump ve Macron'dan ortak tavır

Macron ile Trump'ın arası ABD'nin Uluslararası Ticaret Anlaşması'ndan çekilmesiyle açılmıştı. Buna rağmen iki lider D-Day olarak da anılan Normandiya Çıkarması anma etkinliğinde uyumlu bir görüntü vermeye özen gösterdi. İkili görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, iki lider de ABD ile Fransa arasındaki tarihi dostluğu vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Macron ve Fransa'ya ile ilişkileri "mükemmel” olarak nitelendirerek, Suriye'de IŞİD'e yönelik ortak askeri mücadelede elde edilen başarıya dikkat çekti.

Her iki lider de, aralarındaki görüş ayrılıkları yerine ortak noktaları ön plana çıkartmaya çalıştı. İran konusundaki görüş ayrılığına rağmen, İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasının ortak hedef olduğuna vurgu yaptılar.

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi Fransa'nın yanı sıra diğer Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

Savaşın dönüm noktası

Avrupa'yı giderek genişleyen Nazi işgalinden kurtarmak amacıyla 6 Haziran 1944'te İngiltere'nin Portsmouth kentinden hareket eden 130 bin kişilik müttefik kuvvetleri Fransa'nın Normandiya sahiline çıkarma yapmıştı. 7 bin gemi ve uçakla yapılan harekat dünya tarihinin en büyük deniz-hava operasyonu olarak kabul ediliyor. Çıkarma, Nazi güçlerinin Fransa'nın orta bölgesine kadar çekilmesini sağlamış, Paris'in kurtuluşunu, ardından da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine yol açmıştı.

dpa/DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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